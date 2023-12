Defensa Civil de Bragado a Prueba: Mario Bustos Destaca Coordinación y Respuesta Rápida

El Director General de Seguridad del municipio, Mario Bustos, brinda detalles sobre la eficiente respuesta de Defensa Civil de Bragado frente al temporal del pasado domingo. Destaca la coordinación del equipo y proyecta futuras acciones para enfrentar eventos meteorológicos.

La intensa tormenta que azotó Bragado durante el fin de semana se convirtió en la primera prueba de fuego para las nuevas autoridades locales. Con apenas una semana de funcionamiento, el sistema de emergencias coordinado por Defensa Civil fue activado, y Mario Bustos, Director General de Seguridad del gobierno local, comparte detalles sobre la respuesta del equipo ante la emergencia.

Bustos explica que, ante las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil se autoconvocó para evaluar las funciones de cada área en caso de emergencia. «Estuvimos todos atentos, convocados y en la calle. Hasta el Intendente recorrió la ciudad, a la expectativa de los llamados al 911, la sala de monitoreo y a bomberos», señala el director.

Durante el evento meteorológico, se registraron caídas de plantas, postes y cortes de tendido eléctrico. Bomberos, EDEN y el servicio de poda municipal trabajaron arduamente para solucionar los problemas. Los techos volados en el Barrio Nuevo Horizonte fueron atendidos de inmediato, y aunque hubo situaciones a resolver, se evitaron mayores consecuencias.

Mario Bustos destaca que, gracias a la eficacia del equipo, no se reportaron heridos. «Esas personas de las casas se autoevacuaron, pero no tuvimos conocimiento de lastimados que hayan llegado al hospital», asegura. Respecto a las localidades rurales, Mechita sufrió caídas de plantas, pero se resolvieron rápidamente; en el resto, las fuertes lluvias no causaron mayores inconvenientes.

En cuanto a la proyección de Defensa Civil, Bustos menciona que se está conformando un protocolo para cada eventualidad y destaca la importancia de la coordinación con la Dirección de Defensa Civil Provincial. «Bragado es el sector 3, y cuando hay una alerta naranja o amarilla, podemos comunicarlo a los medios y sociedades de fomento para estar atentos», explica.

Finalmente, el director resalta la complementación del equipo de trabajo y la capacidad para brindar soluciones inmediatas a los vecinos. «Fue un siniestro importante, pero gracias a Dios, para Bragado, fue tranquilo en comparación con otras ciudades», concluye.