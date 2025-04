Denuncian que la empresa 21900 dejó varados a 11 pasajeros el domingo

Una vecina de Bragado, Elizabeth, relató un episodio de gran incertidumbre y malestar que vivió junto a otros diez pasajeros cuando intentaban abordar un micro de la empresa 21900 con destino a Buenos Aires. El hecho ocurrió este domingo en inmediaciones de Bragas, donde se encontraban dos unidades de la empresa con sus respectivos choferes y listas de pasajeros.

«Cuando me tocó subir, no estaba en ninguna lista. Ahí empezó la incertidumbre», contó Elizabeth. Según su testimonio, al menos 11 personas se encontraban en la misma situación: con pasaje en mano pero sin figurar en los registros oficiales de embarque. La única persona de la empresa presente en el lugar era el encargado Gustavo Mónaco, quien cargaba las valijas. “Le comenté y me dijo que llame a la empresa”, agregó.

Al no recibir respuestas claras, y ante la inminente partida de los micros, los pasajeros decidieron pararse frente a las unidades para impedir que salieran. «Nos dejaron solos ahí, nos dijeron que fuéramos a la terminal a ver si alguien no subía, pero no había lugar», explicó. Finalmente, los afectados debieron contratar un remis privado para poder viajar.

Según indicó Elizabeth, la empresa les devolvió el dinero del pasaje el lunes siguiente, pero no se comunicó con ellos para dar explicaciones ni pedir disculpas. “Solo nos dijeron que enviemos el recibo del remis ‘a ver si nos devuelven algo’”, denunció.

Visiblemente afectada por la situación, Elizabeth grabó un video donde dio a conocer lo ocurrido: “Lo hice porque estaba muy nerviosa”, afirmó.

Este incidente generó indignación entre los pasajeros afectados, quienes señalan la falta de organización y respuesta por parte de la empresa. Hasta el momento, 21900 no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido.