Desacuerdo en la Liga Bragadense: Torneo de Ascenso Amenazado por Salida de Equipos

En un giro sorpresivo, la Liga Bragadense de Fútbol enfrenta una situación de crisis, ya que los clubes Juventus e Irala decidieron retirarse del Torneo de Ascenso, generando una serie de complicaciones que ponen en duda la viabilidad del campeonato en el corto plazo. Incluso, la renuncia de Sebastián Pérez a la vicepresidencia de la institución ha agitado aún más las aguas en el seno de la Liga.

Las Horas Previas que Detonaron en la Caída del Ascenso

La crisis comenzó a gestarse durante la reunión del miércoles de la semana pasada, donde se confirmó la participación de cinco equipos en el Torneo de Ascenso: La Candela, Juventus, Porteño, Irala y Barrio Mitchell. Sin embargo, las complicaciones surgieron una semana después, cuando se planteó la posibilidad de unificar ambos torneos, propuesta que fue rechazada por la reglamentación vigente.

Mauricio Yaffaldano, presidente de la Liga Bragadense, explicó: «No se puede hacer eso, porque reglamentariamente nosotros, por consenso de todos los clubes, el año pasado hicimos un reglamento que en realidad la Liga no impone reglamentos, trata de ser garante de los acuerdos que hacen entre los clubes.»

La Baja de Warnes y San Martín

En cuanto a la baja de Warnes y San Martín, Yaffaldano aclaró que la decisión de no ascender a dos clubes no fue tomada por críticas a gestiones anteriores, sino porque no estaba contemplada en los acuerdos reglamentarios establecidos entre los clubes.

El Retiro de Juventus e Irala del Ascenso

Ante la negativa de la solicitud de ascenso a primera y la propuesta de un ascenso a mitad de año, Juventus se retiró del torneo. Irala, no conforme con estas opciones, decidió seguir el mismo camino. La inviabilidad del torneo de tres equipos quedó patente.

La Situación de los Tres Equipos que Quedaron sin Torneo

Yaffaldano propuso a los tres equipos afectados, Último Foco, Ponis de River y El Ombu, esperar un tiempo prudencial para evaluar cambios en la situación económica. Si la situación no mejora, se buscará una convocatoria con clubes en condiciones de participar en el ascenso para un torneo más corto en el tiempo.

La Renuncia de Sebastián Pérez

La renuncia de Sebastián Pérez a la vicepresidencia se debió a su postura que priorizaba los intereses de Juventus sobre los de la Liga en general. Yaffaldano destacó que, si algún miembro de la Liga intenta defender los intereses de un club sobre los de todos, se le hará un llamado de atención.

En medio de esta crisis, la Liga Bragadense se esfuerza por encontrar soluciones y mantener la integridad del fútbol local. La incertidumbre persiste sobre el futuro del Torneo de Ascenso y la estabilidad de la organización.