DESDE ESCOCIA NOS HABLA EL MEDICO BRAGADENSE MANUEL VIOTTI

NUNCA SE SATURO EL SISTEMA DE SALUD Y TENEMOS 44.798 FALLECIDOS

La ciudad de Bragado a lo largo del tiempo a prestado, porque siempre tendrán su corazón en nuestra inigualable tierra, cientos de miles de extraordinario capital humano a diferentes ciudades de Argentina y el Mundo, esta semana hemos tenido el privilegio de tener una extensa charla con uno de los hijos bragadenses que hoy se encuentra a 11.928 kilómetros, es médico, le preguntamos principalmente sobre cuestiones vinculadas a COVID 19 pero también lo aprovechamos para conocer un poco más del lugar donde reside, se llama Lucas Manuel Viotti y amablemente nos regalo muchos conceptos para prestar particular atención.

PERIODISTA: ¿Cuál es tu profesión y dónde estás?

MANUEL: Soy médico especialista en emergencia, trabajando y capacitándome en Western Island Hospital en Stornoway en Lewis, en las Islas Occidentales de Escocia o denominadas Hébridas Exteriores archipiélago en Escocia, en el noroeste del país, para llegar al continente (mainland) hay dos vuelos diarios, estamos a 40 minutos de Glasgow, 1 hora de vuelo o 5 horas en tren, está ciudad tiene 9.000 habitantes, la isla Lewis completa tiene 30.000 habitantes, son ciudades rurales pequeñas, nosotros estamos en el centro público de la isla, todo el sistema de salud de la isla es público, no hay ni consultorios privados, en realidad todo el sistema británico es público, nadie paga nada, ni siquiera los medicamentos, los testeos de COVID 19 tampoco, siempre que este encuadrado en los parámetros empieza explicando Manuel.

PERIODISTA: ¿Porque estás en ese lugar?

MANUEL: Más que nada estoy acá porque es el punto que mas me convenció para hacer mi carrera en Reino Unido, buscaba un lugar que pueda hacer medicina rural y de todo lo que me ofrecieron fue lo que más me atrajo, formación, herramientas disponibles, como medico estoy tan aislado en la isla que tengo desafíos que no aprendo en un centro médico del centro de Reino Unido, en el continente tenés una cantidad de infraestructura y aparatología disponible diferente, si bien tenemos avión ambulancia todo el tiempo, pero a veces el clima no permite traslados por varias horas, entonces como emergentologo me da desafíos, metas que no encuentro en otro lugar.

PERIODISTA: ¿Donde estudiaste, siempre quisiste ser medico?

MANUEL: Estudie Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y en Bragado en la Escuela Normal, siempre en el sistema público, tengo 29 años, siempre quise ser médico, de chico jugaba mucho con animales y me gustaba tratar de curarlos.

PERIODISTA: ¿Cómo es el sistema de salud en Escocia y cómo funciono frente a la pandemia?

MANUEL: Hay un sistema de salud muy fuerte, muy preparado pero al igual que en muchos países de Europa los políticos y funcionarios de salud se pensaron que estábamos previstos para esta pandemia, todo el mundo lo subestimo, en Reino Unido lo que paso y es muy llamativo, los británicos dijeron, tenemos un sistema de salud increíble, el mejor del mundo, tenemos menos del 50% de camas UTI ocupadas en periodo sin este virus, tenemos margen importante para que no se sature el sistema, acá hubo más tiempo que en Italia y España para prepararnos, casi tres semanas más, como estamos en una isla el pico llego más tarde, el primer caso fue el 27 de febrero, instalaron la cuarentena obligatoria a fines de marzo cuando ya teníamos miles de fallecidos y más de 700 casos por día.

La realidad fue que hay un gobierno en Reino Unido que es muy de Derecha, muy conservador, priorizo mucho la economía, funcionarios y principalmente el Primer Ministro salió a decir que estábamos preparados para que el virus no nos haga nada, hizo oídos sordos a todo lo que los epidemiólogos decían en cuanto a poner una cuarentena, sobre todo que hay una población muy envejecida, Boris Johnson dijo “Nosotros tenemos un sistema de salud que no se va a saturar, como políticos vamos a hacer que el sistema no se sature pero no vamos a evitar que la gente se infecte, para evitar que la gente se infecte la gente no tiene que salir y nosotros no tenemos que obligar a que no salgan, tenemos que enseñar que si salen tal vez se infecten y tienen posibilidades de morir, nunca fueron estrictos como en Argentina y la gente que uno siempre piensa que no les va a pasar nada, salieron a la calle y eso derivo en más de 44.800 muertos, tenemos el número más alto de Europa, sin haber saturado el sistema de salud, acá no se saturo como en Italia y España.

HAY LÍMITES AL TRATAMIENTO ACEPTADOS POR TODA LA POBLACIÓN

Es dura pero hay gente que no se puede salvar, por más que le pongas el tubo, los tengas en la mejor terapia intensiva del mundo, esa gente no se va a salvar, donde aquí está muy asentado el triash terapéutico, sería hasta que punto de tratamientos se le hace a un paciente, ingresa por una causa y hay parámetros diferentes a nuestro país.

Haces una escalada terapéutica, ejemplo, se interna a un paciente por coronavirus, sos paciente joven sin morbilidades, la escalada terapéutica será hasta el final, si tenemos que subir a un avión y derivar al centro médico más grande lo haremos , tubo, soporte hemodinámica con una bomba porque lo necesita el corazón lo hacemos, pero si tenés 87, 90 años, tenés 45 de morbilidades eso no lo vamos a hacer, entonces ese paciente se le hace un tope de tratamiento, eso es en todos los hospitales con cada paciente que se interna, por un lado eso protege al sistema de salud para que no se sature, no se hace ensañamiento terapéutico, está considerado en este lugar que la mayoría elige no hacerlo.

Resultado de ello es que por ejemplo la tasa de discapacidad por ACV, por accidentes de tránsito graves es mucho más bajo, el ensañamiento terapéutico casi no existe, tener un paciente 4 años entubado no se permite, para que sea más fácil de entender por ejemplo podemos decir que lo que paso con Gustavo Ceratti, acá no se permite, consideran que es una muerte digna, un medico de aquí no hará un ensañamiento terapéutico de ese nivel, la sociedad lo ve excelente, seguramente ese paciente hubiera respondido lo mismo y la familia de ese paciente elige esa forma, lo que pasa que hay un entramado comercial que usufructúa con la salud, facturan 1.000 dólares por día a las obras sociales por un paciente en esos cuadros, para lo que es ganar dinero de ese centro privado está bien, la familia de ese paciente seguramente elija otra cosa, pero es una construcción social, que acá está muy claro lo que desean,

Toda esa plata que se está destinando en mantener al paciente vivo con mínimas posibilidades yo la invertiría en atención primaria, prevención y llegaría a mucha más gente y con un mejor sistema de salud, la gente llegaría más sana a la tercera edad, es como que los fondos se van para un lugar que no tienen sentido.

PERIODISTA: ¿Por qué tienen tantas muertes por COVID 19?

MANUEL: Lo que paso acá es que tenemos un numero alto de muertes por mala decisión del gobierno, por idiosincrasia y no ensañamiento terapéutico, la cuarentena nunca fue tan estricta como en Argentina, se testeo mucha más gente que en Argentina, pero no proteger a tiempo la población nos genero muchos contagios y más de 44.000 muertes, es muy difícil para la comunidad médica tener tantas muertes en nuestros hospitales.

Lo que noto ahora, varios meses después de establecimiento de cuarentena es la afectación psicológica que tienen los pacientes, recibimos muchos más pacientes con intentos de suicidio, depresión mayor, brotes psicóticos, me llegan a la guardia muchos más personas de estas situaciones, por eso si me permitís hacerles una pequeña sugerencia a todas las personas de Bragado que leerán esto en el diario es que traten de hacer cosas que les guste, que los diviertan también, primero hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, el gobierno argentino los cuido extraordinariamente bien, para mi es perfecto lo que hicieron, comparen con lo que estamos viviendo nosotros, pero en el marco de esa situación traten de hacer cosas que le generen momentos de felicidad, para escapar a posibles periodos de depresión como les mencionaba.

El hospital cambio mucho porque se hizo la preparación para el virus particularmente y además ahora estamos viendo otra consecuencia que son las psiquiátricas que no tienen nada que ver con la biología del virus,

PERIODISTA: ¿Cuál fue el número de casos en el pico del país?

MANUEL: Llegamos a tener 6.000 contagios por día con más de 1.000 fallecidos por día, ahora ha bajado y tenemos cerca de 200 muertes por día, se esperan cerca de 10.000 muertes más.

Lo bueno de Argentina que se hizo muy bien es que hacen un seguimiento epidemiólogo importante, se está bloqueando por decirlo de una manera donde hay transmisión comunitaria eficientemente, acá se hace como en Argentina o peor, el seguimiento epidemiológico y la cuarentena de Argentina son reconocidas en todo el mundo, el gobierno que tenemos en Reino Unido abandona un poco al ciudadano en este aspecto, porque lo deja a manos de él, es como que consideran que si salís a la calle no lo obligan a volver a su casa, si ten contagias el sistema de salud no está saturado y se lo va a tratar y si te morís es porque vos elegiste salir a la calle y no te cuidaste.

PERIODISTA: ¿Esas decisiones son de Escocia particular o de todo el Reino Unido?

MANUEL: Tenemos primer ministro escocés, pero estamos dentro del Reino Unido y el primer ministro Boris Johnson tiene autoridad por encima de nuestro primer ministro, el sistema sanitario depende del Reino Unido, es nacional a nivel UK, tiene departamentos de cada uno de los países y hay políticas propias, pero el sistema sanitario y esta decisión fue a nivel de todo el sistema de Reino Unido.

PERIODISTA: ¿Usan tratamiento con plasma de convalecientes?

MANUEL: Se está trabajando con ese protocolo, también se está haciendo en Estados Unidos, el plasma tiene una implicancia terapéutica pero es muy acotada porque no es algo que podamos crear en un laboratorio, es limitada su producción, por otro lado, legalmente no se puede vender el plasma, si bien la eficacia es buena, pero tenemos un alcance limitado. Ahora salió un nuevo trabajo que muestra la eficacia de la metadexasona con muy buen resultado que reduce la mortalidad, sumado con dioxicloroquina y soporte ventilatorio que es lo que se venía haciendo, la que se comprobó es que hay que darle a los pacientes esteroides, la metadexasona es eficaz y era la pregunta que tenia Italia cuando se inicio la pandemia.

Lo que ya saben todo es lo más eficaz, se frena lavándose las manos, no tocándose la cara, si bien Argentina adopto la medida de tapabocas obligatorio, eso no te hace inmune, porque si te tocas la cara cuando el virus esta en tus manos te contagias, nosotros consideramos que no se trasmite por aire como el sarampión, se transmite por superficie, la diferencia es que si estoy sentado en la misma habitación que una persona con sarampión y no estoy vacunado me voy a contagiar, porque el virus esta en el aire, este es un virus pesado, por lo tanto si la persona estornuda, o la persona lo tienen en la mano o en secreciones, el virus se cae al piso, se pega ene l picaporte de la puerta, en la baranda del metro, en el sachet de leche del supermercado

PERIODISTA: ¿Por la transpiración sale el virus?

MANUEL: No, sale por secreciones donde está el virus, del aparato respiratorio, nariz y boca, al estornudar, en una flema,

PERIODISTA:¿y por fluidos de vinculo sexual sin protección?

MANUEL: No, tampoco, lo que pasa que hay mucha carga viral en una secreción nasal, la agüita nasal de un resfriado común, esa agüita tiene mucho virus y aguanta muchas horas, por eso si compartís la cama con una persona con COVID positivo es muy probable que te vayas a contagiar pero no porque flote en el aire el virus, sino porque quede en un espacio donde quedo el virus como almohada o sabanas, normalmente se transmite por las manos, tocando algo que la persona que tenía el virus toco previamente, por eso el lavado de manos es tan importante.

PERIODISTA: ¿Qué le decís a quienes afirman que no puede ser que un virus que se soluciona lavándose las manos con agua y jabón no tienen la cura?

MANUEL: Lo que siempre digo que desde el principio, los países que tuvieron los mejores resultado frente a esto, no fueron los países que invirtieron un montón de plata en investigación o desarrollo de vacunas, son países que tienen una cultura donde las autoridades al decir quédense en casa y lávense las manos lo hicieron, Singapur, Corea del Sur, China, si bien fueron muy estrictos ellos con la cuarentena, lo principal fue la obediencia que tuvo la población con las recomendaciones, es educar, ellos ya tuvieron experiencias similares como el SAR o el MERS, entonces sabían cómo encararlo, en cambio fue algo muy nuevo para países como el nuestro, España, Italia o acá en Reino Unido, no se esperaban que pase esto.

PERIODISTA: ¿Cómo ves el post pandemia, seguiremos conviviendo con el virus, habrá una vacuna?

MANUEL: El virus va a desaparecer, es una enfermedad estacional, si bien sabemos poco porque es muy nuevo, muchos infecto logos dicen que no sabemos qué va a pasar porque es un virus nuevo, la realidad es que es un coronavirus, familia de virus que todos se compartan más o menos de la misma manera, son estacionales, cuando un 60 por ciento de la población sea inmune, da inmunidad en racimo, se cortara la transmisión del virus.

PERIODISTA: ¿Sabemos que la inmunidad es duradera, definitiva?

MANUEL: Se cree que si, pero no hay certeza aun, hay profesionales que explicaron que hubo reinfecciones pero certeramente no está científicamente comprobado, lo que se trabaja con plasma es porque lo que organismo genera el organismo es inmunológicamente bueno.

La otra forma de frenarlo definitivamente es con una vacuna, vacunas al 60% de la población, la vacuna tiene el 90% de eficacia y el virus desaparece, como desaparecieron un montón de enfermedades infeccionas

PERIODISTA: ¿Que tan lejos estamos de tener esa vacuna?

MANUEL: Es una vacuna difícil, pero se saltearon muchos pasos que son del medio para probarlas, se está yendo lo más rápido posible y se cree

A mi criterio, es muy personal, considero que cuando tengamos las vacunas no va a ser tan necesaria, la comunidad estará inmunizada, una vez que pase el primer y segundo pico, por ejemplo en la gripe española del 28, si bien era otra situación, hubo una guerra, pero no fue la vacuna lo que libero el mundo de esa gripe, la población paso por esa enfermedad y se produjo la inmunidad en racimo, aparte otra cosa que se está hablando, como en teoría porque unos países tienen una tasa de mortalidad más alta que otros, es que la virulencia del virus va cayendo, se considera que a medida que pasa el tiempo el virus es menos letal por decirlo de alguna manera y mata menos gente, pero ojo, no se confíen, es mortal y muy contagioso.

PERIODISTA: ¿Es mito o verdad que salió de una animal el virus?

MANUEL: Si es verdad, está probado, ya estaba aislado, hay una comisión científica internacional que evalúa todos los años virus que encuentran en animales y personas y que tienen un riesgo de provocar una pandemia, creo que fue en el año 2008 que esta comisión describió un coronavirus que afectaba a los murciélagos, y con una mutación genética mínima podía afectar a los humanos y consideraron el riesgo de pandemia moderado bajo, hace muchos años que la comunidad medico científica sabía que podía pasar, no se sabía cuál era el bicho que lo generaría, porque ya paso antes, hubo pandemias, se descubren virus nuevos todo el tiempo, normalmente los virus se generan en la naturaleza y al mutar pasan de una especie a otra, pero no fue que una persona se comió un murciélago, lo que paso en WUHAN es que hay mercado que venden animales vivos, uno de estos al estar con el virus contagio al resto, una persona lo compro, lo llevo a la casa y ahí se genero el paciente cero. China tuvo muchas recomendaciones de cerrar ese tipo de mercados porque bromatológicamente no eran sanos, por más que ellos tienen sistema de salud muy bueno, pero muchos años atrás, con población muy grande y altos niveles de hambre y este tipo de mercados permitía que vayan a casar a la selva, llevarlo al mercado y venderlo generaba movimiento económico y alimentaba barato a la gente, no hicieron caso a las recomendaciones pero ahora ya lo cerraron a esos mercados.

PERIODISTA: ¿Atendiste pacientes COVID 19 positivos que se murieron?

MANUEL: Si, se aíslan en habitaciones donde están solos o con otros pacientes con COVID 19, a algunos pacientes se les permitió a los familiares con la protección que les dábamos entrar a despedirlos o a través de la ventana, pero es un momento muy difícil, no agradable para nada

PERIODISTA: ¿Cuánto tiempo pasa desde que son internados hasta que se mueren?

MANUEL: Eso es otro grave problema que tiene esta enfermedad, es duro pero es la única manera que se va a entender mejor, mata muy lentamente, los chinos la describieron como “La neumonía que camina”, ósea el paciente llega con números que son ilógicos para que una persona este caminando, tiene saturación de oxigeno, oxigeno en sangre muy bajo, están ácidos, en shock, lo ves y parece que ya se muere, le damos un poco de soporte de oxigeno y el paciente mejora increíblemente, tiene tratamiento que le proveemos internado, aguanta así 14 días hasta que le agarra otro shock y se muere.

En Italia empezaron a tratar a todos los que venían con coronavirus en forma agresiva colocando el tubo y después no se lo podía sacar, porque tardaban mucho en mejorar, tenían 14 días a una persona entubada y eso saturo todo el sistema sanitario.

Lo que me preguntas es un grave problema de esta enfermedad, una neumonía común, si un paciente llega en grave estado al hospital, posiblemente a los dos días se muere, si no llega tan mal, a la semana seguramente lo podremos estar sacando de terapia, no existe otra patología infecciosa tan contagiosa que mantenga al paciente 14-20 días en terapia entubados, eso hace que llegue cada vez más gente que necesite asistencia respiratoria, Italia dijo nos equivocamos en entubar tan rápido a los pacientes, si pueden aguanten lo más posible sin entubar a todos porque les sucederá lo mismo que a nosotros.

Pero recuerden que acá no se saturo el sistema y se murieron 44.798 personas igual, de 10 pacientes que llegan a necesitar asistencia total, un número alto termina muriéndose de todas formas, perdón la expresión, pero el tema está en que no se muere gente que no se tenía que morir a esa edad y con esa preexistencia, ejemplo un paciente joven de 30 años no debe morirse por el virus, tendremos que dar todo lo que tenemos, como les decía, al otro paciente, al que tal vez tiene un montón de co-morbilidades y tenga menos chance por decirlo de alguna manera y acá no hacemos ensañamiento terapéutico, hay que darle soporte, no se le niega nunca la asistencia, pero se elige otro tipo de tratamiento, todas las herramientas terapéuticas, pero tal vez si tiene una parada cardiorespiratoria acá en Reino Unido no se lo va a resucitar.

PERIODISTA: ¿Qué te gustaría decir que no hablamos?

MANUEL: Lo mencionamos, pero cierro diciendo que por favor busquen actividades que los hagan feliz, denle importancia, el siguiente paso que viene es no solo una crisis económica sino una crisis social de depresión, porque se han roto planes de todos los ámbitos personales y familiares, se han derribado proyectos laborales y la gente se deprime muchas veces sin darse cuenta, algunos casos al punto de volverse brotes psicóticos, ocúpense hoy, tal vez algunos que están un poco triste, pero no depresivos, pónganse metas a corto plazo, por suerte Argentina no tiene tasas de depresión y suicidios tan altos como hay acá, pero va a aumentar, está demostrado en situaciones similares en la historia que esto sucede, cuídense del coronavirus y de estas consecuencias.

También quiero resaltar lo que sucede en países como Brasil, cuando se dice que un gobierno de derecha no prioriza la salud de su población suceden estas cosas, es lo que está pasando, los resultados están a simple vista, estoy muy orgulloso de la importancia que le da el Gobierno de Argentina a la salud, porque la gente literalmente se muere, si no le das esa importancia al sistema de salud pasa lo que vivimos nosotros acá en Reino Unido, en Brasil o Estados Unidos, la salud tiene que ser prioridad y social, si la cuidamos todos juntos seguro seremos más fuertes.

Les mando un saludo enorme a todos los bragadenses, en especial a mi familia, a mi abuela y ha tantos amigos que tengo y seguramente pronto nos estaremos viendo, pero de eso también depende que nos cuidemos, en Argentina y en el mundo.