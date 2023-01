Desde SUTEBA solicitan que se revea el estacionamiento medido para los docentes “Taxi”

Mónica Afolso planteó la situación e informó que han pedido reuniones con las autoridades. Expresó que el pedido es acompañado por otras entidades gremiales de la educación.

Son muchos los trabajadores de distintos ámbitos que, con el establecimiento del estacionamiento medido que ha puesto en servicio la Municipalidad de Bragado, han debido modificar sus hábitos a la hora de dirigirse a sus puestos de trabajo. Uno de los sectores que se ve claramente afectado, es el de los docentes, quienes deben dirigirse de establecimiento en establecimiento en los horarios de funcionamiento de este sistema. Mónica Afolso Secretaria General de SUTEBA brindó la mirada sobre esta preocupación que comienzan a manifestar los trabajadores de la educación.

Alfonso comenzó sus palabras expresando “La verdad que estamos preocupados porque este problema no lo teníamos nosotros. Si bien hay docentes que entran a las 7:30hs. y están toda la mañana en la misma escuela trabajando, o toda la tarde, hay docentes que se le llaman “taxis” y que son docentes que cada hora cambian de escuela, es decir dan una hora de clases y tienen 10 minutos para salir de una escuela y entrar en la otra escuela a horario porque los alumnos están esperando”.

Agregó “Nos pasa que hay gente que, por ejemplo la Escuela Secundaria N°2 (ex Colegio Nacional), es un lugar donde afecta el estacionamiento medido, donde hay mucha cantidad de docentes que van y vienen porque es una escuela secundaria y se nutre con la educadoras de secundaria y ahí se van a generar problemas. Ya hay algunos problemas a veces porque, por más que no quieras, nosotros vivimos corriendo porque salimos muy rápido de una escuela, cuando podemos porque no siempre podemos, en el momento que toca el timbre y de ahí tenemos que agarrar el auto hacer el trayecto que nos toca y llegar, estacionar y meternos en el salón inmediatamente”.

Mónica expresó entonces: “Va a pasar de que, por supuesto los directores si uno llega tarde, por supuesto que pueden sancionarte. El estatuto del docente en el artículo 125 lo dice, llegada tarde es sancionable y es descontable, se descuenta el día. Así que no solamente nos está afectando en que vamos a tener que ir y tener que pagar, sino que además puede complicar nuestros haberes”.

Alfonsó continuó su enfoque expresando “En mi caso particular, yo a la Escuela Nacional durante una mañana, voy tres veces en distintas horas. Doy clase, me voy a otra escuela doy clases en otra escuela, vuelvo a la Escuela Nacional nuevamente. Otra vez tengo que estacionar, doy clase nuevamente, me voy otra escuela nuevamente y vuelvo al Nacional. Imagínate, yo tengo que pagar tres estacionamientos en una mañana. Esa es la er “gación de dinero que tiene para un trabajador, si nosotros ese problema no lo teníamos”.

La titular se SUTEBA enfatizó diciendo “Por qué decimos esto y bien porque no podemos llegar a la hora que se nos ocurra, porque es lógico que los directores van a reclamar que lleguemos a horario y a tiempo, porque la escuela institucionalmente tiene una lógica y se mueve de una manera que es la correcta. No cualquiera puede entrar y salir a la hora que se nos ocurre. Así que la verdad, estamos preocupados”.

Monica Alfonso informó que el pasado 29 de diciembre solicitaron reuniones con la Directora de Tránsito Rocio Melo, con el Secretario de Gobierno Mauricio Tomassino, y con la Jefa Distrital de Educación Ana Aguilar. “Hasta el momento no hemos tenido respuesta de ninguna de las partes. Nosotros creímos que esas eran las personas que teníamos que involucrar, las cuales tenían que llegar nuestro reclamo, porque realmente no tiene lógica, por una norma que se pone en el distrito de Bragado, los docentes van a pasar a pagar por día, yo dije tres veces, quizás hasta cuatro y si a la noche tengo que ir y no encuentro estacionamiento, me tengo que ir detrás de Del Busto”, Dijo Alfonso.

La titular de SUTEBA continuó su argumentación expresando “Tenemos diez minutos para ir desde donde salimos, hasta entrar adentro de la escuela. Si yo tengo que dejarla detrás de Del Busto, porque por supuesto en los alrededores va a estar lleno porque si antes estaba lleno en estas calles aledañas, imagínate se van a se va a correr todo ese tránsito. Imaginamos volver caminando dos cuadras para ingresar a la escuela, no llegamos a tiempo. El tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, la situación está planteada, se analizó en una reunión con los delegados de escuelas que tenemos y se planteó que hay que conversarlo, que hay que tratar de encontrar una solución a este problema”.

PROPUESTAS Y SOLUCIONES

Consultada sobre las posibles soluciones o respuestas que esperan de las autoridades, Mónica Alfonso respondió: “Nosotros creemos que primero no alcanza todos los docentes, porque ya te digo hay gente que entra a las 7;30hs. se va 13:30 y no hay problema, son algunos docentes. Pensamos en alguna calcomanía, en algo que tengan esos docentes y por supuesto utilizarlo en el horario escolar, de lunes a viernes, que sea restringido a es a lo que cumplen la tarea y a los que se ven afectados por supuesto. Quizás haya gente que va una sola hora a lo mejor y puede tomarse el tiempo de venir antes. Acá el problema que vos vas de escuela en escuela, que no venís de tu casa. Por eso digo, los de que entran 7:30 vienen de la casa, no tuvieron antes que esperar, tienen tiempo de ir estacionar a otro lugar”.

Expresó entonces “Es bastante restringido, nosotros pensábamos en una calco que distinga a esa gente que va a tener que ir y que no se piense que sábado y domingo va a poder hacer lo mismo. No de ninguna manera, horario escolar”.

LA MIRADA COMPARTIDA CON OTROS GREMIOS

Consultada si esta mirada de SUTEBA era compartida por otros gremios, Alfonso expresó: “Si, nosotros fuimos apoyados por la mesa sindical. Por supuesto FEB está totalmente de acuerdo, también firmó el petitorio que es otro gremio docente UDOCBA está dentro de la mesa sindical. Así que los los gremios y sindicatos docentes de Bragado estamos todos en este pedido. Nosotros encabezamos, porque la verdad que esto surgió a último momento, fin de año desde una reunión de delegado y bueno lo que hicimos fue juntar la firma. No llegamos a juntarnos, pero está firmado por todas estas personas esa nota. No está solamente firmado por SUTEBA”.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE NO ACUERDO

Consultada sobre las medidas a tomar en caso de no haber acuerdo, Mónica Alfonso expresó “Nosotros inicialmente lo que queremos es conversar, después veremos. Pero de ninguna manera se puede permitir que un docente que va a trabajar, un trabajador, no un docente, un trabajador, yo por ejemplo tengo una secretaria administrativa acá en SUTEBA, ella viene a trabajar y se queda cuatro horas. Nosotros quisimos hacer el trámite para tener el espacio para poder estacionar, pues no nos dan el trámite porque nosotros no vivimos acá, pero nosotros pagamos los impuestos completos acá. Esa la trabajadora el día que está lindo bárbaro no hay problema lo estacionas en otro lado, pero el día que llueve, el día que realmente el tiempo no te lo permite”.

Agregó: “Hay que pensar en todo, porque el trabajador va todos los días a trabajar. No es que va salteado. Me parece que esto amerita una revisión, no solamente para el problema de los docentes, creo que hay otras personas que también se están quejando y mucho. Están viendo reducido la cantidad de gente que está entrando en los comercios. Junín tiene estacionamiento medido sí, pero Junín es cuatro veces Bragado. Chivilcoy tiene estacionamiento medio si, pero Chivilcoy también es cuatro veces Bragado”.

Alfonso continuó entonces “Acá son cuatro cuadras y justo caen en distintas escuelas, como la Escuela Secundaria N°2, el San José, la Escuela Primaria N°1 y el Jardín de Infantes N°901. No son pocas instituciones son cuatro instituciones y tanto el jardín como las otras escuelas, tienen docentes especiales que se le llaman, que son estos docentes taxis que van trabajando y también se mueven en distintos horarios por las escuelas. Así que es complicado, no nos enfocamos en un solo lugar, o vimos la problemática que sea puntual. En realidad, es un problema ya inherente a la función que cumplen esos docentes”.

Finalmente, la Secretaria General de SUTEBA Bragado manifestó: “La verdad que, si desde el sistema educativo no le hemos encontrado la vuelta para que esos docentes taxi puedan no tener que estar una hora acá otra en el otro lado, va a ser difícil conjugar todas esas cuestiones para que uno cumpla con el rol que tiene que cumplir y cumpla con el horario”.