Despedida con Cultura: Malena Católica Celebra 8 Años de Logros en Bragado

En una emotiva entrevista, Malena Católica, directora de Cultura de la Municipalidad de Bragado, presenta las actividades para el día de la Inmaculada Concepción y comparte sus reflexiones sobre los ocho años de gestión, destacando logros, desafíos y el cariño de la comunidad.

Este viernes 8 de diciembre, a partir de las 18:00hs., el Centro Cultural de Bragado se convertirá en el epicentro de las festividades por el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La directora de Cultura, Malena Católica, revela detalles de las actividades que incluirán el tradicional encendido del árbol navideño.

La celebración se llevará a cabo en distintos espacios del Centro Cultural, con propuestas para todas las edades. Desde el encendido de las casitas del taller de cerámica hasta las actuaciones del Coro Municipal, la Orquesta Infantojuvenil, la Sinfónica y la Banda Enrique P. Maroni, la jornada promete ser rica en expresiones artísticas. Además, se realizará la Feria de Diseño de las Emprendedoras Locales en la sala de exposiciones.

Malena Católica, en relación con la reciente presentación de la comedia musical «El Jorobado», expresó su satisfacción por la respuesta del público: «Fue un trabajo de todo un año. Fue la primera vez que hacíamos una comedia musical, con actores bragadenses que, bajo la dirección de talentosos profesionales, lograron un espectáculo de primer nivel. La respuesta fue tan positiva que ya se planea una nueva función».

Al abordar el balance de sus ocho años de gestión, Católica se mostró satisfecha y agradecida por el apoyo de la comunidad. Enumeró numerosos logros, desde eventos emblemáticos como las Peatonales, la Semana del Teatro, hasta el impulso de talleres culturales en distintos puntos de la ciudad y la revitalización de museos. La directora de Cultura también destacó el crecimiento de la Orquesta Infantojuvenil y la Banda Enrique P. Maroni, así como la consolidación de proyectos educativos en la Escuela de Arte.

Sobre su sucesora, Fernanda Maggio, Católica brindó tranquilidad a la comunidad, asegurando la continuidad de proyectos y el aporte de la nueva directora. «Me voy feliz, con el amor de toda la gente. Siempre la gente agradeció todo lo que hemos trabajado. Este último tiempo fue maravilloso todo lo que recibí, el amor de toda la gente, el pedido para que me quede, aunque ya estaba decidido que no. Me voy con el amor de toda la gente y de todos los vecinos que sé que pusimos el granito de arena para que la gente sea un poco feliz», concluyó Católica.

La despedida de Malena Católica marca el cierre de una etapa rica en cultura y compromiso, dejando un legado que será continuado por la nueva dirección.