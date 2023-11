Destacada exhibición de proyectos en la Escuela Técnica en la muestra anual

La Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) celebró con entusiasmo y éxito su muestra anual, destacando los proyectos realizados por los estudiantes durante el ciclo lectivo. El director, Pablo Cortés, expresó su alegría por el evento, resaltando la importancia de esta jornada para la institución.

Ayer, la ENET se vistió de gala para recibir a estudiantes, docentes y la comunidad en general en su esperada muestra anual, donde los proyectos desarrollados por los alumnos a lo largo del ciclo lectivo fueron el centro de atención. El director de la institución, Pablo Cortés, se mostró visiblemente feliz por el desarrollo del evento, destacando su relevancia para la comunidad educativa.

Durante la jornada, Cortés expresó su agradecimiento al acompañamiento constante de Manuel Chacón, resaltando su presencia no solo en eventos especiales sino también en el día a día de la escuela: «Le agradecemos por acompañarnos durante tanto tiempo, porque no es lo mismo estar en un evento que estar acompañando día a día con cada una de las cosas que nosotros necesitamos y él está todos los días a disposición».

Por su parte, Manuel Chacón, presente en la muestra, elogió el esfuerzo y dedicación de los alumnos: «Con el trabajo y los estudios tenemos el futuro del país. De acá adentro sale el 90% de los chicos que van a trabajar. La escuela ha dado un paso brillante, tiene que continuar así. Las empresas lo van a apoyar seguro todo porque quien no apoya el trabajo, el estudio y la disciplina».

Con más de 70 alumnos graduándose este año, Chacón destacó el crecimiento constante de la institución: «Cada vez más egresan chicos y es porque la gente de afuera se da cuenta año tras año que a estas escuelas hay que apoyarlas».

El director, al agradecer a todas las partes involucradas, mencionó el compromiso de las familias, profesores y del equipo directivo. Además, destacó la colaboración constante de empresas como Le Utthe, LS electromecánica, Unitrans y Acerbrag, señalando específicamente a esta última por su aporte valioso en seguridad, higiene y capacitaciones para los estudiantes de séptimo año.

En este sentido, Chacón agregó: «En este lugar solo se ve trabajo y estudios y ante esto no hay empresa que se pueda negar a ayudar, acá no hay política de ninguna índole y la gente apoya porque ve el trabajo que se hace institucionalmente». La muestra anual no solo resalta los logros académicos, sino también la colaboración entre la escuela, los estudiantes y las empresas locales, fortaleciendo así el vínculo vital entre educación y sector laboral.