Dictan un curso de esquila y cuidado de ganado ovino

Es organizado por el CEPT N°26 y la Municipalidad de Bragado, siendo dictado profesores de Veterinaria de la UBA. Busca generar fuentes de trabajo y resolver el problema de la falta de “comparsas de esquila”

El C.E.P.T N°26 de La Limpia, con el apoyo de la Municipalidad de Bragado se encuentra organizando una jornada completa sobre cuidados del ganado ovino y esquila, abierta a productores, alumnos e interesados en la temática. Por esta razón en el día de ayer, el director de Agro-Industria Santiago Gorjón, junto a la directora del establecimiento educativo Yanina Mitchel, ofrecieron los detalles de esta propuesta en conferencia de prensa.

Al respecto Santiago Gorjón informó que se está organizando un curso de esquila suelta que se va a realizar el viernes 23 de septiembre de 8:30hs. a 18:30hs. para lo cual los interesados deben inscribirse por formulario Google. “Esto surgió en la mesa institucional hace un tiempo, que había necesidad de gente que sepa esquilar y hacer ese trabajo para los productores ovinos de Bragado. Ahí comenzó la iniciativa del CEPT para poder formar sus alumnos en este tema, se contactaron con la universidad Buenos Aires, Facultad de Veterinaria para generar este curso y tener el día de mañana estos chicos alguna salida laboral, expresó Gorjón.

Agregó “Es algo necesario en Bragado, ya que no hay comparsas de esquila acá. Vienen dando vueltas por toda la provincia y por todo el país haciendo ese trabajo y a veces siendo productores pequeños no tienen la posibilidad de saber cuándo van a venir y organizarse. Si hay alguien acá quizá es más simple para hacerlo en tiempo y forma a este trabajo y de calidad también, porque no es solamente la esquila, quizás pareciera simple pero no lo es, no es cortarle la lana a la oveja. Hay que saber hacerlo de una manera para que tenga calidad la lana, para no estropear el animal, para no lastimarlo. Eso es lo básico del curso, pero también se habla sobre sanidad, alimentación y manejo general de la oveja”.

LA SITUACION DE LA MESA OVINA Y LA PRODUCCION EN BRAGADO

Consultado sobre el trabajo de la mesa ovina y crecimiento de los rodeos, Gorjón respondió: “Realmente hay altos y bajos en esta producción. En un momento hubo un gran boom y una explosión grande y muchos productores ovinos que se sumaron a la producción. Hoy por hoy algunos se están retirando, otros están ingresando, está muy empujado con la ley ovina que es una ley nacional que fomenta la producción ovina, pero lamentablemente hace a las condiciones del país, de la alimentación y del manejo hace que tengan estos idas y vueltas”.

Informó entonces “Hoy por hoy, no está creciendo en Bragado pero tampoco está disminuyendo demasiado. Seguramente hay productores están ingresando a la producción y yo no los tengo en cuenta, que no los conozco, pero hay otros que estaban y se han retirado. Lo importante es que quienes lo están haciendo, lo hacen de forma profesional y productiva porque una cosa es tener una o dos ovejas y otra producir. La producción lleva a otro trabajo, otro profesionalismo hay que estar muy atento a lo sanitario, a la alimentación, a todo el manejo general de la majada”.

Respecto a la situación de la faena en nuestra ciudad, algo que contribuiría a la producción local, el director de agroindustria manifestó “Justamente, el cuello de botella de esta producción, muchas veces es la comercialización, donde se hace la faena, cómo se comercializa, los precios, los valores, la unión de una cooperativa ovina en Bragado conformada para poder lograr un volumen tal de animales para lograr mejorar la compra de insumos, como venta de carne el día de mañana”.

Explicó entonces “Cuando esté terminado del frigorífico, que les queda muy poco, eso va a ser un empujón muy grande para la producción local y regional, ya que tampoco cerca de Bragado hay frigoríficos ovinos habilitados, creo que el más cercano está en Chacabuco. Es una producción que los márgenes que dejan no son muy grandes, hacer un traslado del animal vivo de acá a Chacabuco, es un gasto importante. Teniéndolo en Bragado va a ser muy diferente la situación”.

EL APORTE DEL CEPT DE LA LIMPIA A LA MESA OVINA Y EL CURSO

La Directora del CEPT N°26, Yanina Mitchel explicó que la institución integra la mesa interinstitucional ovina y que en la misma surgió como una necesidad que plantearon los integrantes esta posibilidad de desarrollar esta capacitación. “Desde nuestro lugar que ocupamos de educación, nos pusimos en marcha para organizar un curso. Las profesoras de la parte de producción del CEPT se contactaron con profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, puntualmente con una Secretaria de Extensión y Voluntariado. Ahora van a venir docentes capacitados por Prolana a dar este curso tanto para nuestros estudiantes, como para la población en general. Aquellos que están interesados productores ovinos, o alumnos de otras instituciones educativas con cualquier orientación, pero a los de orientación agrarias por ahí les interesa más. Es un curso abierto, gratuito, gracias a los aportes de la Municipalidad de Bragado que nos ayudan a solventar los gastos, podemos organizar estas jornadas intensivas”, dijo Mitchell.

Agregó “El mismo se dictará este viernes 23 de septiembre, de 8:30hs hasta las 18:30hs. Decidimos hacer una jornada intensiva, durante la mañana se planificó una parte teórica y a la tarde parte práctica. Se entregarán certificados y para aquellos que por ahí no tengan posibilidad de traslado, se va a poner la combi del CEPT a disposición que va a estar saliendo desde Bragado a las 8:00hs. Necesitamos para toda la organización en general de esta jornada que se inscriban, una preinscripción para poder tener en cuenta los lugares en la combi, los lugares en el CEPT para brindar tanto la parte teórica como práctica. Además organizamos algo para el almuerzo, así que para esto necesitamos confirmar la asistencia”.

La inscripción la pueden realizar hasta el día martes o miércoles a más tardar, luego se cerrará el listado de los inscriptos. Para esto pueden llenar el formulario Google de inscripción o bien comunicarse o enviar mensaje al teléfono 2342-485992.

Finalmente, Yanina manifestó: “Pensando en capacitar a los jóvenes, con una posible salida laboral, a aquellos que les interesa puede también ser una apertura a tener una actividad que les guste y además que sea rentable, ya que acá en Bragado no existe comparsa de esquila y generalmente cuando llegan, llegan fuera de tiempo. Estar capacitados siempre para cualquier trabajo con los animales, teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas.