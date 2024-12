En la Provincia de Buenos Aires, se aprobó una ley de reforma en el sistema de alimentos que introduce cambios sustanciales para garantizar una mayor equidad y eficiencia en los procesos judiciales relacionados con la manutención de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof en marzo de 2023 y presentada por la senadora de Unión por la Patria, Sofía Vannelli, busca superar las dificultades existentes en el sistema judicial.

En comunicación con MAÑANAS EN ORSAI, Sabrina Cartabia, abogada feminista y jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad, explicó que los cambios son producto de una investigación realizada por el ministerio para identificar los problemas del proceso judicial actual. “Sabemos que no todas las mujeres van a llegar al juicio, entonces vamos a seguir abogando por la ampliación de políticas públicas como la AUH”, señaló.

Sobre las modificaciones, Cartabia destacó: “El alimento no puede ser tratado como un juicio de otra índole porque los niños tienen que alimentarse hoy. Ahora, los juzgados no pueden rechazar el índice de crianza, y las madres no tendrán que presentar los tickets de lo que compran”.

Principales modificaciones:

Notificación vía WhatsApp: Con el objetivo de agilizar los procesos, se permite notificar a los demandados mediante WhatsApp. Esto soluciona problemas recurrentes para ubicar a los involucrados en los procesos judiciales. Índice de crianza: Se incorpora este concepto como referencia para establecer los costos mínimos de la crianza de niñas, niños y adolescentes. Este cambio elimina la obligación de las madres de presentar comprobantes o tickets de sus gastos. Plazos para sentencias: Se establece que los jueces tienen entre 5 y 7 días hábiles para dictar sentencia en los casos de alimentos, reconociendo que los menores necesitan atención inmediata y no pueden esperar los tiempos habituales del sistema judicial. Multas por inasistencia: Los varones que no se presenten a las audiencias serán sancionados con multas elevadas que incluirán intereses. Este cambio busca combatir la dilación intencionada en los procesos. Opcionalidad de la etapa de conciliación: Las mujeres podrán decidir si quieren o no atravesar la etapa de conciliación previa, evitando que esta sea utilizada por los varones para prolongar los procesos. Homologación y embargos: Se fija una ruta clara para que los convenios sean homologados de forma adecuada. Esto facilita el cumplimiento y el embargo en caso de incumplimientos.

Próximos pasos

La ley, aprobada durante una sesión extraordinaria por su importancia y urgencia, entrará en un proceso de promulgación y reglamentación. Se espera que en febrero, cuando se retome la actividad legislativa, se finalicen los detalles necesarios para su implementación.

Esta reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos de las infancias y en el apoyo a las madres que enfrentan dificultades para garantizar la manutención de sus hijos.