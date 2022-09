El candidato gobernador Joaquín de la Torre visitó al Intendente Vicente Gatica

El senador brindó una conferencia sobre como ve la provincia y al país. Destacó la importancia de los intendentes en la solución a los problemas y planteó trabajar por educación y trabajo.

El día martes, el candidato a gobernador por el espacio que lidera Patricia Bullrich, el senador Joaquín de la Torre visitó al Intendente Vicente Gatica, con quien mantuvo un encuentro para analizar la realidad del distrito y de la provincia. En la oportunidad atendió a los medios de comunicación y ofreció su mirada sobre como abordar las diferentes problemáticas.

El intendente Vicente Gatica definió al senador Joaquín de la Torre como “un amigo” al que valoró por su experiencia como intendente y por su visita ya que “nos gusta contarles cual es la realidad del territorio y como gestionamos el estado municipal”, lo que en sus términos permite una conversación fluida. Explicó que tiene intenciones políticas y que “esta muy bien que así sea porque lo merece”.

Sobre la posibilidad de acompañarlo electoralmente Gatica manifestó que “tiene valor su candidatura” y afirmó “la gobernación de la Provincia de Buenos Aires requiere que sea un intendente su gobernador”. Si bien explicó que hay un escenario PASO, marcó que “somos un partido vecinalista que estamos en Juntos por convicción y vamos a trabajar para que el candidato sea el mejor y el que nos lleve al gobierno a la coalición”.

LA RECORRIDA POR LA PROVINCIA Y LAS ELECCIONES

Sobre el escenario electoral para 2023, De La Torre expresó que su visita fue para escuchar la realidad de Bragado y expresó “por supuesto que quiero ser gobernador y estoy trabajando para eso, pero antes de ser candidato uno tiene que abrir sus oídos y saber lo que pasa… los políticos estamos demasiado lejos de la gente por no escuchar”, afirmó.

De La Torre, quien además de ser senador actualmente, fue 12 años intendente, ministro de gobierno expresó “tengo experiencia y conozco los dos lados del mostrador, la realidad del interior y del cono urbano y tengo vocación”, afirmó. Coincidió con el Intendente Gatica al expresar que el próximo gobernador debe ser un exintendente y un bonaerense. Informó que se encuentra trabajando con Javier Iguacel armando equipos técnicos, “los dos trabajamos para que a Patricia le vaya bien. Los dos también trabajamos para ir al mismo lugar, por supuesto que espero ser yo”, expresó informando que Juntos tendrá dos o tres candidatos a gobernador.

Aclaró que falta tiempo y que “…es lógico que la política lejos de las elecciones tenga diferentes caminos. Pero este es el momento de escuchar a la gente y no distraernos con la política, porque nos vamos más lejos de la gente”.

Sobre el actual escenario De La Torre explicó que la Argentina del próximo año se encontrará muy deteriorada y “necesita un presidente valiente, con coraje, austeridad y honestidad frente a las decisiones por tomar y problemas por abordar”. Expresó que nada supone que el escenario vaya a cambiar, “necesitamos una presidenta con valentía”, dijo.

Sobre lo que ha escuchado de los intendentes destacó que “todos vieron una provincia parada hasta diciembre pasado y que con la llegada de dos ex intendente a la gestión a fluido. Siempre le toca a los intendentes pagar el costo de gobernadores que no conocen el territorio y no saben cuáles son los problemas”, dijo De la Torre quien definió a los intendente como “135 socios de la gestión de la gobernación para solucionar los problemas y gobernar”.

Agregó “querer gobernar desde La Plata, lejos de la gente y los intendentes es imposible…. Necesitamos tener en claro que el próximo gobierno tiene que descentralizar en los municipios, muchas de la resolución de los problemas”. En tal sentido marcó como sus preocupaciones el trabajo y la educación. “La Argentina tiene un bien escaso que es la falta de trabajo formal que permita a la gente salir de la pobreza. La Argentina no tiene un 7% de desocupados, tiene un 33% de personas en edad de trabajo que no trabajan. El 26% de ese 33% no buscan trabajo y por eso el número de desocupados es 7%”, expresó.

En relación a la educación De La Torre comentó: “La calidad educativa ha caído muchísimo, estuvimos dos años sin escuelas por la pandemia. Costó que muchos chicos vuelvan a la escuela y ahora quieren regalarle el pase de año, en vez de preocuparse por que los chicos aprendan más… Esos chicos cuando terminan el colegio no van a tener las capacidades necesarias que va a requerir las empresas y las PYMEs para su mano de obra. Estamos estafando a esos chicos y a esas madres y padres”.

El senador expresó que sobre estos dos puntos se necesita una reforma total de la Argentina. “La Argentina tiene que dejar de mirar aquellos que dan trabajo, como sus enemigos. Los que dan trabajo, son parte de la solución del no trabajo. Si a las pequeñas y medianas empresas les damos condiciones distintas, tanto en lo impositivo como en lo laboral… estas van a solucionar en parte, rápidamente, el no trabajo generando puestos de trabajo”, dijo De la Torre.

Entre las medidas necesarias que planteó se encuentran, ayudar a quienes dan trabajo, realizar una reforma educativa para que los chicos aprendan más y mejor. Sobre este último punto el senador presentó una propuesta para pagarle mejor a los docentes, con una cláusula gatillo automática, al tiempo que el derecho a huelga del docente no puede violar el derecho a aprender de los niños.

Finalmente, al consultarlo sobre las reformas inconclusas de Macri, De La Torre contestó “es verdad que cuatro años no son suficiente. Pero hay que decirle la verdad a la gente, la Argentina no se soluciona en los próximos cuatro años. Lo vamos a empezar a solucionar. Nuestro deber frente a la gente es, que, en los próximos cuatro años, estén mejor que hoy. Quien dice que en cuatro años soluciona los problemas, es un mentiroso y va a terminar peor que los anteriores”.