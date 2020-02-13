Added by on 13/02/2020

.

Categoría:

Videos
Ver más Show less

También puede interesarte

BRAGADO PALPITA LA 1° EDICIÓN DEL SUENA ROCK

BRAGADO PALPITA LA 1° EDICIÓN DEL SUENA ROCK

78 Views0 Comments

.

LA MUNICIPALIDAD CERRÓ SU COLONIA A PURA ALEGRÍA

LA MUNICIPALIDAD CERRÓ SU COLONIA A PURA ALEGRÍA

77 Views0 Comments

.

LA AGENCIA DE DESARROLLO CONTINÚA SU GRAN TRABAJO

LA AGENCIA DE DESARROLLO CONTINÚA SU GRAN TRABAJO

53 Views0 Comments

.

CONCEJALES DE JUNTOS POR EL CAMBIO MANTUVIERON UNA REUNION CON LA DIRECTORA DE DISCAPACIDAD

CONCEJALES DE JUNTOS POR EL CAMBIO MANTUVIERON UNA REUNION CON LA DIRECTORA DE DISCAPACIDAD

124 Views0 Comments

Los concejales de Juntos por el Cambio Gladys Belén, Fernando Sierra y Sergio “Chochón” Páez, se reunieron este miércoles con la directora de Discapacidad del municipio, Silvina Flores.Durante el encuentro, los edi...

EL PAISANO LOCO GRITÓ CAMPEÓN EN RIVER

EL PAISANO LOCO GRITÓ CAMPEÓN EN RIVER

84 Views0 Comments

.

UN CAMIONERO FUE ENCONTRADO SIN VIDA SOBRE LA RUTA 5

UN CAMIONERO FUE ENCONTRADO SIN VIDA SOBRE LA RUTA 5

86 Views0 Comments

.

LOS COMPAÑEROS QUE RECORREN EL MUNDO PARA VALORAR LA LIBERTAD

LOS COMPAÑEROS QUE RECORREN EL MUNDO PARA VALORAR LA LIBERTAD

67 Views0 Comments

.

LOS COMPAÑEROS QUE RECORREN EL MUNDO PARA VALORAR LA LIBERTAD

LOS COMPAÑEROS QUE RECORREN EL MUNDO PARA VALORAR LA LIBERTAD

50 Views0 Comments

.

LOS AMIGOS DE LA MAQUINARIA ANTIGUA PALPITAN SU 4° FIESTA

LOS AMIGOS DE LA MAQUINARIA ANTIGUA PALPITAN SU 4° FIESTA

66 Views0 Comments

.

“PARA MÍ EL ROL DE UN CONCEJAL ES GESTIONAR PARA LA GENTE, Y EN ESO TRABAJO DIARIAMENTE”

“PARA MÍ EL ROL DE UN CONCEJAL ES GESTIONAR PARA LA GENTE, Y EN ESO TRABAJO DIARIAMENTE”

75 Views0 Comments

Sergio Broggi, concejal del FRENTE DE TODOS habló tras sus primeros dos meses de función en el HCD de Bragado. Contó sobre una agenda nutrida de reuniones referentes a gestiones en La Plata y en Buenos Aires, con res...

EL DEPORTE EN MI CIUDAD LLEGA A CANAL 5

EL DEPORTE EN MI CIUDAD LLEGA A CANAL 5

112 Views0 Comments

.

SE REALIZARÁ UN EVENTO SOLIDARIO PARA UNA NIÑA QUE DEBE DER OPERADA

SE REALIZARÁ UN EVENTO SOLIDARIO PARA UNA NIÑA QUE DEBE DER OPERADA

95 Views0 Comments

.

SE CONSTITUYO EL FORO AMBIENTAL BRAGADO

SE CONSTITUYO EL FORO AMBIENTAL BRAGADO

79 Views0 Comments

.

SE CONSTITUYO EL FORO AMBIENTAL BRAGADO PARTE 2

SE CONSTITUYO EL FORO AMBIENTAL BRAGADO PARTE 2

80 Views0 Comments

.

BRAGADO SE HIZO MÁS GRANDE EN EL CERTAMEN DE BARADERO

BRAGADO SE HIZO MÁS GRANDE EN EL CERTAMEN DE BARADERO

235 Views0 Comments

.

SE REALIZA HOY EL PRIMER ENCUENTRO DEL FORO AMBIENTAL

SE REALIZA HOY EL PRIMER ENCUENTRO DEL FORO AMBIENTAL

100 Views0 Comments

.

PRESENTARON LA ORDENANZA GENERAL DE TRÁNSITO

PRESENTARON LA ORDENANZA GENERAL DE TRÁNSITO

143 Views0 Comments

.

LA CIUDAD BUSCA OFRECER UNA CANASTA ESCOLAR

LA CIUDAD BUSCA OFRECER UNA CANASTA ESCOLAR

91 Views0 Comments

.

MECHITA VIVIRÁ DOS DÍAS A PURO CORSO

MECHITA VIVIRÁ DOS DÍAS A PURO CORSO

476 Views0 Comments

.

PRODUCCIÓN Y PYMES , CON GRANDES NOVEDADES

PRODUCCIÓN Y PYMES , CON GRANDES NOVEDADES

133 Views0 Comments

.

SE PONDRÁ EN MARCHA EL PROGRAMA BIEN ACTIVOS

SE PONDRÁ EN MARCHA EL PROGRAMA BIEN ACTIVOS

121 Views0 Comments

.

BRAGADO Y COMODORO PY PALPITAN LAS ÚLTIMAS PEATONALES

BRAGADO Y COMODORO PY PALPITAN LAS ÚLTIMAS PEATONALES

207 Views0 Comments

.

EL HOSPITAL SE REFUERZA CON UNA NUEVA INCUBADORA PARA TRASLADO NEONATAL

EL HOSPITAL SE REFUERZA CON UNA NUEVA INCUBADORA PARA TRASLADO NEONATAL

132 Views0 Comments

.

EL FASCINANTE MUNDO DE LA CERÁMICA

EL FASCINANTE MUNDO DE LA CERÁMICA

162 Views0 Comments

.