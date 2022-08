El Intendente recibió a Paola Angione

En el día de ayer, el Intendente Vicente Gatica recibió en su despacho del Palacio Municipal a la joven cantante Paola Angione, quien días atrás tuviese una destacada actuación en el programa que conduce Marcelo Tinelli «Canta conmigo ahora».

Sobre este encuentro, el propio jefe comunal manifestó en sus redes sociales:

«Hoy me vino a visitar nuestra Paloma Angione !! Me contó las vivencias sobre su participación en un programa de televisión de alcance nacional. Le hice saber del orgullo que sentimos los bragadenses por su talento y sobre todo lo buena persona que es. Paloma no es futuro , es un maravilloso presente !

Hasta el momento era notable y ahora también será notoria !! Vamos Paloma !!», finalizó su mensaje.