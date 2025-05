El intendente Sergio Barenghi recibió el alta tras una descompensación durante un acto oficial

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, fue dado de alta este viernes por la mañana tras haber sufrido una descompensación el jueves al mediodía durante un acto oficial que se realizaba en el Salón Blanco del Palacio Municipal, en el marco de una actividad vinculada al Comité de Cuenca del Salado.

El jefe comunal fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado al hospital San Luis, donde fue compensado y permaneció bajo observación médica por un episodio de lipotimia asociado a un cuadro respiratorio. Desde el municipio informaron que su evolución fue favorable y que la internación tuvo carácter preventivo.

Este viernes, desde Prensa comunicaron oficialmente que Barenghi ya se encuentra en su domicilio y no solicitará licencia médica. “El intendente ya está de alta y NO solicita licencia. No está en el municipio hoy, regresará a la brevedad”, señaló en un comunicado.

Desde la Municipalidad agradecieron las muestras de afecto y preocupación recibidas por parte de la comunidad. Se informó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente.