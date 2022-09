El Jardín 905 cumplió 50 años educando infantes

El pasado marte, coincidiendo con las celebraciones de Santa Rosa de Lima, el Jardín de Infantes N°905 “Regimiento de Patricios”, tuvo su celebración por sus primeros 50 años de vida formando a niños de la comunidad. En lo que fue un acto cargado de emotividad, la celebración sirvió para reunir a las múltiples generaciones ligadas a la comunidad educativa de esta institución.

En un acto se concretó sobre la calle Juan Manuel de Rosas, donde los alumnos y docentes estuvieron acompañados por autoridades municipales, encabezadas por el Intendente Vicente Gatica, Autoridades de la Dirección Provincial de Educación Inicial, educativas, ex alumnos y familiares. En la oportunidad se realizaron varios discursos entre los que destacaron los de la Directora del establecimiento Silvana Fernández, el Intendente Gatica, como así también Ester D´Angelo ex directora del jardín y Ricardo Zuliani ex alumno que contó algunas anécdotas de su paso por el Jardín.

Además durante el desarrollo del acto, se realizó un descubrimiento de una placa alusiva y las concejales Verónica Tucci y Viviana Morossini, entregaron una plaqueta declarativa de Interés Legislativo el aniversario del Jardín, votada y aprobada durante la última sesión del Concejo Deliberante. Además finalizado el acto oficial, las personas pudieron ingresar al establecimiento, donde se habían montado muestras fotográficas y videos de la historia de la institución, como así también se habían montado espacios para el encuentro y el diálogo.