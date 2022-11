El Municipio inicia el proceso de licitación de cinco espacios públicos

Corresponden al restaurante de la terminal, el restaurante de la laguna, la despensa de la Laguna, el parador y de un espacio deportivo destinado a actividades náuticas. Además, Tomasino aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el vandalismo en los espacios públicos

La Municipalidad de Bragado ha iniciado el proceso de 5 licitaciones públicas para la contratación y la explotación de cinco lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Estas licitaciones corresponden al restaurante de la terminal, el restaurante de la laguna, la despensa de la Laguna, el parador y de un espacio deportivo destinado a actividades náuticas en la zona del anfiteatro.

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado expresó que “Siguiendo con esta idea, que comenzamos unos meses atrás del Programa Uniendo Espacios, en la revalorización de espacios de espacios públicos, municipales, de todos los bragadenses… Esto además de esta visión que tenemos nosotros de seguir trabajando por una ciudad más linda, más moderna, más innovadora, también tiene como corolario la generación de más empleos, de más actividad comercial. Son lugares donde concurre muchísima gente”.

Agregó “Estos procesos de licitación van acompañados de un de un canon para los comerciantes adecuados obviamente a estos tiempos. Pero la idea, como siempre decimos, es de seguir generando oportunidades, seguir generando esta idea y este concepto que tenemos de tener una ciudad más linda. Seguimos trabajando con las acciones esos espacio, con el Skate Park, con la licitación también que fue hace unos días del juego para la plaza San Martín, de otras obras para la laguna. También, no es del mismo espacio, pero estamos trabajando en colocar las letras de identificación en el acceso Elizondo y la Ruta 5, similar a lo que tenemos en el ingreso del acceso Perón. Las obras continúan, buscamos permanentemente mejorar el servicio, mejorar todos estos aspectos de la vida de nuestros vecinos, o en los aspectos recreativos sociales y demás. Así que estamos muy contentos y con esta oportunidad para todos los vecinos de poder seguir adelante”.

DETALLES DEL PROCESO DE LICITACION DE ESPACIOS PUBLICOS

Por su parte la Directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bragado, Dra. Karina Caballero explicó “Dentro de lo que es este proyecto, seguimos avanzando con la concesión de estos espacios públicos, teniendo en consideración en principio la transparencia y lo que establece la normativa vigente. Se hizo la publicación de los edictos correspondientes, ante el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, como así también pueden haberlo visto en los diarios de circulación local. La publicación de cada uno de estos llamados a licitación pública, nosotros tenemos una grilla armada que comienza a partir de mañana”.

Comunicó que el día 24 a las 9:00hs de la mañana se hará la apertura a los sobres, o propuestas de vecinos de la ciudad de Bragado o de otros lugares, que tengan intención de llevar adelante algún tipo de emprendimiento en estos lugares públicos. En este sentido el 24 se verá la concesión del restaurante de la Terminal. El día 25 se trata la licitación del restaurante de la laguna. El día 28 es la apertura de las propuestas del espacio destinado para la realización de actividades náuticas, no a motor, en el espacio donde estaba la explanada del boliche y el anfiteatro. Para el día 1 de diciembre está previsto la apertura de los sobres para la despensa que está dentro del área de la laguna. El día 2 de diciembre va a estar previsto la licitación del parador. Una vez recibidas las propuestas, se emite el dictamen sobre cual resulta ser la oferta más conveniente, se redacta un decreto en donde se establece quién corresponde que va a ser el adjudicatario, porque reúne con las condiciones que establece el pliego y después se firma un contrato de concesión.

Expresó entonces “Teniendo en cuenta quienes tengan intenciones de presentarse como adjudicatario, se van a recibir las propuestas, se establece un canon locativo base, que es lo que establece la normativa que va a estar acorde a un valor de mercado. Después el oferente puede mejorar esa propuesta. En el plazo de cinco días desde el área de Compras, se va a verificar cuál sería la oferta más conveniente para luego poder proceder a lo que es el tema de la adjudicación a quien realice la mejor propuesta”.

Agregó: “Invitamos a tantos vecinos, comerciantes de Bragado, como de otras localidades que, incluso, como esto se ha publicado en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires, desde la oficina de compras han recibido llamados de otros lugares con la intención de poder participar en este tipo de concesión. Cualquier duda que puedan llegar a tener, se pueden acercar a la oficina de Compras en el primer piso de la municipalidad, para poder verificar qué es lo que establece los bases de pliegos y condiciones”.

EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LICITACIONES

Sobre las condiciones de estas licitaciones y situaciones anteriores Caballeros expresó: “Nosotros hemos trabajado incluso para mejorar las licitaciones que hubo hace unos años atrás, sobre todo para poder tener mayor control con respecto a la utilización de estos espacios, que los vecinos puedan disfrutar de que puedan tener ese servicio y que nosotros también podamos acompañarlos y controlar. También nos pasaba con concepciones que nosotros recibimos de la gestión anterior, que por ahí no estaba plasmado en el pliego condiciones como para rescindir si no se cumplían con ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo lo que es el funcionamiento en cuanto a horarios en los lugares. Hemos tratado de mejorarlo en forma conjunta del área de Legales, de Gobierno y de Hacienda. Invitamos a los vecinos, a quienes tengan alguna intención de emprendimiento comercial, que puedan acercarse para poder evacuar las dudas, o comprar el pliego de bases y condiciones y participar”.

Finalmente, en este punto, Tomasino expresó “Nosotros en estas nuevas condiciones, nos permitimos ser más exigentes con el cumplimiento de esas condiciones, por la experiencia que hemos tenido de no siempre tener las herramientas legales para poder intervenir en ciertas situaciones. Vamos a ser más exigentes, creo que la comunidad también lo pide, porque estos son lugares de servicios para los vecinos y nosotros tenemos la responsabilidad de ser los primeros en velar porque esas condiciones que le estamos pidiendo se cumplan”.

REFLEXION SOBBRE EL VANDALISMOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Por último Mauricio Tomasino dejó una reflexión sobre los espacios públicos: “Este esfuerzo que estamos haciendo entre todos los bragadenses, porque todas estas obras que estamos llegando adelante, todos estos nuevos servicios o mejoramiento de los servicios, los hacemos entre todos con las contribuciones que todos hacemos para las arcas municipales. Tenemos una preocupación que es la del vandalismo. Estamos sufriendo permanente y tal vez en crecimiento en los últimos tiempos. La preocupación que tenemos es el origen de esos hechos y la reflexión es justamente esa, si estamos haciendo un esfuerzo entre todos, si queremos tener una ciudad mejor, la tenemos que cuidar. Cuidarla es justamente cuidar nuestros espacios, cuidar nuestros monumentos, nuestros edificios. El pedido es para que sigamos en esa línea, sabemos que quienes muchas veces producen esos daños son personas que no están pensando en el otro. Que no están pensando en el esfuerzo que hacemos desde el estado”.

Agregó: “Cada vez que se rompe algo, cada vez que pintan una pared, cada vez que rompen una lámpara, cada vez que pasa cualquier esas cosas, es plata, es esfuerzo. Los trabajadores municipales trabajan muchísimo para que entre todos tengamos una ciudad más linda y cuando pasan estas cosas, la verdad que nos da mucha bronca. Da mucha bronca que no se vea el esfuerzo, que no se vea lo económico. Nosotros estamos detrás de eso, le aclaro a la comunidad, porque muchas veces se cree que no nos importa, o que total vamos y lo arreglamos. No, no es así. Ante cada hecho vandálico o alguna destrucción de cualquier bien del público, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia correspondiente. Lo hacemos, cada funcionario del área hace la denuncia correspondiente en la Ayudantía Fiscal y en muchos casos gracias a esas denuncias hemos logrado dar con los responsables. De hecho, hace unos días tuvimos un hecho en la Terminal, donde gracias a las cámaras se logró dar con el responsable. Como lo hemos tenido el año pasado con la rotura de un vidrio en la guardia del Hospital. En la laguna habíamos tenido un hecho similar”.

Concluyó su idea manifestando “Nosotros estamos detrás de eso porque primero es nuestra obligación hacerlo, pero también porque no nos da lo mismo que las que los hechos queden impunes. Tenemos muy claro lo que está bien y lo que está mal y por eso le pedimos a los vecinos que nos ayuden en esa tarea, cuidando los espacios. Que cuando vean alguna situación extraña, den aviso a la policía, porque esto lo cuidamos entre todos. Creo que este esfuerzo que estamos haciendo, que es para estar mejor, depende de todos nosotros”.

DAÑOS SUFRIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS