El Padre Gustavo de la Parroquia San Martín de Porres Comparte su Mensaje de Navidad y Detalla las Celebraciones

El Padre Gustavo Sosa, cura párroco de la Parroquia San Martín de Porres, comparte su mensaje navideño lleno de esperanza y detalles sobre las celebraciones que tendrán lugar durante la Nochebuena y el día de Navidad.

En el marco de las festividades navideñas, la Parroquia San Martín de Porres se prepara para recibir a la comunidad de Bragado con un mensaje especial y celebraciones significativas. El cura párroco, Gustavo Sosa, detalló el cronograma de misas para los días 24 y 25 de diciembre y compartió sus reflexiones sobre el año que se va y la importancia de celebrar la Navidad.

Gustavo Sosa expresó su entusiasmo por las celebraciones navideñas y la oportunidad de celebrar la llegada de Jesús. «Estamos muy contentos de celebrar, para nosotros es celebrar a Dios, que como Iglesia creemos en este Jesús que nace, que viene a redimirnos y a salvarnos, por lo tanto celebramos esa fiesta», afirmó.

Para satisfacer las necesidades de la comunidad, se planificaron misas en diferentes localidades rurales, abarcando horarios diversos. El cronograma incluye la misa habitual de la Parroquia a las 9 am el domingo, seguida por celebraciones en Comodoro Py a las 10:15 am y en Olascoaga a las 11:30 am. Por la tarde, en Mechita a las 19 hs y la misa de Nochebuena en la Parroquia San Martín de Porres a las 20:30 hs.

El día de Navidad, las celebraciones continuarán a las 9 am y a las 20:30 hs. El Padre Gustavo invitó a la comunidad a unirse a estos momentos de reflexión y celebración.

Al hacer un balance del año, el cura párroco destacó la intensidad de las actividades pastorales y la importancia de estar presentes en la vida diaria de la comunidad. «Ha sido un año bueno, y el trabajo pastoral desde la parroquia, la catequesis, el anuncio y la caridad han sido muy intensos», compartió.

Mirando hacia el verano, el Padre Gustavo anunció que continuarán celebrando misas de lunes a viernes a las 8 am, los sábados a las 8:30 am y los domingos a las 9 am durante diciembre, enero y febrero.

Finalmente, el mensaje de Navidad del Padre Gustavo insta a construir la paz desde el compromiso personal y la búsqueda de valores más profundos. «Les deseo de corazón a todos que podamos celebrar navidad con mucha paz, pero no solo pedirla sino construirla», expresó. «Dios quiera que en cada hogar de nuestra comunidad de Bragado y de los pueblos Jesús nazca por esta realidad que nos llena de esperanza y nos ayuda a caminar».