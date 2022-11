El programa del barrio Nuevo Horizonte para garantizar alimento en todas las mesas del barrio

Plantarán árboles frutales en todas las casas y proyectas desarrollo de programas de economía social. En el día de martes colocaron los primeros 70 árboles.

Una sencilla pero gran idea a la vez, impulsada por los vecinos del barrio Nuevo Horizonte, aunó los esfuerzos de trabajo entre las instituciones de la sociedad civil, como es la comisión barrial y las distintas agencias del estado, en vista de un objetivo tan noble como contribuir al medio ambiente y garantizar alimento para cada miembro del barrio. La sencilla pero genial idea de plantar árboles frutales en toda la barriada, asegurará a futuro que al menos una fruta esté sobre la mesa de cada casa del barrio Nuevo Horizonte, al tiempo que potencia también la posibilidad de una economía social, con el desarrollo de emprendimientos de dulces o mermeladas.

En el día de ayer, todas las partes involucradas, se reunieron para dar un paso importante, no el primero, tampoco el último, pero si muy importante, plantar los primeros 70 árboles. Eduardo “Laly” Gatica, presidente de la comisión de fomento del barrio Nuevo Horizonte explicó que la idea surgió por iniciativa de un vecino de plantar arboles frutales en el barrio y en las casas del mismo. “Fue así que tomamos y tratamos de mejorar la idea. Así comenzamos a trabajar la idea que, en cada mesa haya una fruta para un niño, un anciano o para quien fuera que no la tenga. Es muy triste que, con la abundancia que tiene nuestro país, a veces no hay una fruta en la mesa”, expresó Gatica.

Explicó que “La perspectiva del proyecto no es pensar en que se romperán las plantas o robarán las frutas, sino que la intención es que cada vecino que quiera pueda tener una fruta en la mesa. Vamos hacer un trabajo que tiene que ver con dulces, mermeladas, con poda. También se va a trabajar desde lo educativo para lo que es la cáscara de la mandarina, por ejemplo, que sirve para los compost de las huertas orgánicas que hay en el barrio. Eso es parte de la unidad de desarrollo infantil a cargo de Isabel Soto, Eduardo Bulleguini y Noelia Pereyra”.

Expresó finalmente “Este es en línea general, el proyecto que hoy iniciamos, poniendo dos árboles en el frente de nuestra sede y hemos comprado alrededor de 70 árboles para los vecinos. Esta es la primera etapa y en los próximos meses del 2.023 estaremos comprando algunos más”. Agradeció a la concejal Emma Elizalde quien fue la edil que tomó esta iniciativa y por su intermedio a todo el cuerpo legislativo. También agradeció al Intendente Interino Aldo Expósito y al Director de Relaciones Institucionales Vicente Di Giorgio. Finalmente agradeció a todos los vecinos y los integrantes de la comisión de quienes valoró el esfuerzo y trabajo que realizan.

PALABRAS DEL DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Por su parte, el Director de Relaciones Institucionales Vicente Di Giorgio manifestó “Es un alago que, una barriada tan trabajadora, pueda concretar este objetivo que en cada casa haya un árbol de fruta, que es tan necesario en cada familia. Todos sabemos, y siempre ponemos a Nuevo Horizonte como un ejemplo de trabajo en un barrio, siempre es un faro donde todas las barriadas de Bragado se están mirando. Agradeció a Laly la invitación y lo instó a continuar trabajando.

PALABRAS DEL PRESIDENTE INTERINO DEL CONCEJO DELIBERANTE

Jorge “Chapu” Fernández, quien actualmente se encuentra ejerciendo la Presidencia Interina del Concejo Deliberante, felicitó a Laly, a la UDI, como a todo el barrio Nuevo Horizonte. “Siempre trabajan muy comprometidos en distintos temas, hemos visita en varias ocasiones y sabemos los proyectos que llevan adelante. Este no es menor, fue un gusto acompañarlos desde el Concejo y es hermoso poder estar hoy, viendo que no trabajamos sobre una hoja de papel, sino ya con las plantas que se hicieron realidad”.

CONCEPTOS VERTIDOS POR EL INTENDENTE INTERINO

Finalmente se dirigió a los presentes el Intendente Interino Aldo Expósito diciendo “Este es un fiel reflejo de cómo, el trabajo mancomunado de las instituciones civiles y el estado, tanto el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, aunando esfuerzos, llevando adelante estas ideas que surgen de los propios vecinos, hoy se concreta esta iniciativa. Se generan muchas cosas a partir de esta idea llevada a la práctica. Poner un árbol con todo lo que significa. La responsabilidad del vecino de cuidar ese árbol. Finalmente, los frutos que dará que se convertirán en dulces. Son todas buenas noticias para la comunidad, para este barrio y que tranquilamente puede replicarse en el resto de nuestra ciudad y localidades del partido”.

Agregó “Son esas acciones las que demuestran, que el trabajo conjunto, que empujar todos para el mismo lado, tiene sus frutos. Finalmente nos pone a todos en una sintonía de trabajar por una comunidad mejor, aportando al medio ambiente también, como la iniciativa que llevan adelante con los cultivos. Todo es un granito de arena que aporta cada uno para generar conciencia por el medio ambiente”.