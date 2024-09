El tenis bragadense brilla: pase a la final provincial en los Juegos Bonaerenses

Mientras los equipos de básquet masculino no lograron superar sus partidos, las jugadoras de tenis femenino de Bragado se destacaron y consiguieron el pase a la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

La jornada de ayer dejó sensaciones encontradas para los representantes de Bragado en los Juegos Bonaerenses. En la ciudad de Junín, los equipos de básquet masculino 3×3 de las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 cayeron en sus respectivos encuentros, quedando fuera de la competición.

Sin embargo, las buenas noticias llegaron de la mano del tenis femenino. Nuestras jugadoras brillaron en todas las categorías, tanto en singles como en dobles, y lograron el tan ansiado pase a la final provincial.

En la categoría sub 14, Julieta Riboldi se impuso en su partido de singles, mientras que en la sub 16, Amalia Finger hizo lo propio. En la categoría sub 18, Florentina Fuscheto se destacó al ganar su enfrentamiento.

En los partidos de dobles, las jugadoras Joaquina Belamendia y Ema López (sub 14), así como Carmela Vezzoso y Francisca de Nevares (sub 16), también se llevaron la victoria, asegurando su lugar en la final.

Este logro no solo es mérito de las jugadoras, sino también del gran trabajo realizado por sus entrenadores. Gonzalo Bernardo, Fede Machiello, y Lucas Gerez, del Bragado Club, junto a Alicia Berzoni, entrenadora del Club Moreno. Bragado tiene ahora grandes expectativas de cara a la final provincial, con la esperanza de seguir cosechando éxitos en estos Juegos Bonaerenses.