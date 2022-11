En el día mudial de la Diabetes, el municipio montó puntos de control

La actividad se enmarco en la campaña de prevención cuyo lema es “Educar para prevenir”.

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y es un día para la concientización de esta enfermedad. En este sentido, en las puertas del Banco Provincia se montó una mesa que fue atendida por la doctora Ana Laura Ordax y la enfermera Del Basto Jorgelina, ambas integrantes del Hospital San Luís en el marco de una campaña de prevención con el lema “Educar para prevenir”.

Sobre esta campaña, la Dra. Ordax expresó “Estamos haciendo controles de glucemia, con eso uno puede inferir el riesgo que tiene el paciente de padecer o no diabetes, junto con una serie de preguntas que se hacen, porque el diagnóstico de la diabetes se hace por laboratorio y no con el monitoreo capilar que estamos haciendo acá. Pero con el monitoreo capilar y a través de una serie de preguntas, podemos inferir el riesgo y guiar a la persona sobre los controles periódicos que tiene que hacer, los controles de salud y los médicos; y poder concientizarlos sobre poder prevenir la enfermedad a los que no la tienen y a continuar sus controles a los que la parecen, que quizás no están haciendo los controles médicos”.

La campaña se está desarrolló en tres lugares de control, el Palacio Municipal, el Banco Provincia y el último en el supermercado La Anónima, donde durante toda la mañana se efectuaron controles y se dialogó con la gente. Ordax explicó también que la diabetes es una patología que está creciendo a nivel mundial y expresó “…es necesario tratarla para prevenir las complicaciones que se pueden prevenir. No hay que tener miedo, hay que sacar muchos mitos y lo fundamental es la prevención a través de una vida saludable, una alimentación saludable y la actividad física”.

Agregó “El tratamiento farmacológico, actualmente hay mucha amplitud de fármacos, por lo que los pacientes pueden estar bien, pueden estar con muy buen control. Si no puedieron controlarse hoy, tomen la posta de controlarse con su médico clínico y los que padecen la patología con los médicos diabetólogos. Es muy importante el control para la prevención”.

Ordax también explicó “…la diabetes de tipo 2, que es la epidemia que estamos viviendo a nivel mundial, es silenciosa durante muchísimos años. Eso es lo que marca que hay que hacer el control médico. Cuando aparecen los síntomas que son los síntomas que todos conocemos, como orinar mucho, perder peso, tener mucha sed, orinar de noche, quiere decir que el paciente ya hace tiempo que está con los valores de azúcar alto en sangre. Por eso es importante tener en cuenta que es una enfermedad silenciosa y que hay que hacer los controles médicos para diagnosticarlo”.

Agregó “el diagnóstico se hace por laboratorio, se hace con dos controles de glucemia mayores a 126 por laboratorio de sangre… También cuando la glucemia en sangre está entre 100, 110 y 126 hay que también tomarlo como un factor de riesgo de padecer diabetes y hay que pedir otros estudios. Así que es muy importante también, tener en esos valores que no llegan a 126 pero que tampoco son normales y consultar al médico”.

Entre las preguntas que se evaluaban en los controles se encontraban: la edad, los antecedentes familiares, la presencia de sobrepeso obesidad, pacientes que han tenido diabetes gestacional. “Es una guía que podemos inferir acerca de la solicitud de un laboratorio, la recomendación del control clínico o el control diabetológico. Se hace un pequeño screening del riesgo”, dijo Ordax.