“En materia de seguros el desafío más grande que hay es el tema del tránsito”

Lo expresó el asegurador Javier Macías con más de 20 años de experiencia en el rubro. En el día del seguro, Macias analizó la actividad que tanta satisfacción le dio en este tiempo.

El 8 de septiembre de 1944 y a través del Decreto Nº 24.203, la Superintendencia de Seguros de la Nación fijó que el Día del Seguro en la Argentina, el cual sería el 21 de octubre para conmemorar la primera iniciativa gubernamental para crear una aseguradora en el país. Han pasado muchos años desde entonces y hoy, nuestra forma de vida a llevado a que existan desde los tradicionales seguros para automóviles, para hacer frente a los robos, los de retiro, los de vida, pasando también por los de riesgos del trabajo. También hay seguros por pérdida de ingreso, de responsabilidad civil y para el hogar. Los hay contra incendios y contra granizo; para mascotas, monopatines, bicicletas. Prácticamente hay un seguro para cada actividad o necesidad humana.

Es por eso que en este día y para comprender la realidad de este sector, dialogamos con Javier Macias, quien hace 20 años que trabaja en el rubro y quien, con una basta experiencia, ha hecho frente con su empresa a distintos momentos de nuestro país respondiendo por cada uno de sus clientes. Javier inició la nota bromeando que “trabajo de esto, pero no sirvo para vender un seguro. Por eso toda la clientela que tengo es porque han venido acá, por recomendación de uno u otro, pero todos han venido acá”.

Consultado sobre los desafíos que existen en esta actividad, Macías respondió “…El desafío más grande que hay es el tema del tránsito. No sé si en todas las ciudades pasa como acá, pero está muy difícil. La gente no entiende las normas que hay que cumplir, no llevan papelería. En este último tiempo hay mucha gente que ha chocado y se ha ido del lugar, lo que indica que no tiene un seguro. El tránsito es un tema que está muy difícil”.

Sobre la cobertura en accidente de tránsito, Javier Macías nos expresó “El que se pide por ley, es la RC (Responsabilidad Civil), eso cubre el daño que ocasionas hacia el otro, sea persona o cosa que choques. De ahí, de acuerdo al año del auto y al valor, se le pueden agregar cobertura. Lo aconsejable siempre es un todo riesgo, porque en el caso que te choquen y la otra persona no tenga seguro, te lo paga tu misma compañía. Lógicamente los valores hoy en día son altos”.

En cuanto a valor, la RC es igual para todos los autos. Desde ahí hacia arriba, depende del valor del vehículo, a mayor valor del rodado mayor será el costo de la póliza. Al respecto Macías explicó “no es tanto lo que aumentó la parte del seguro en sí, sino que lo que aumentó fue el valor de los autos y esto incrementa las cuotas. Las coberturas van a depender del año de la unidad”, dijo.

Al preguntarle como a debido sortear situaciones de reclamo, Javier comentó “Es por eso que uno trata que tengan seguros contra todo riesgo, porque por la razón que sea, pone una franquicia que es una parte mínima del siniestro, que es la parte que debe pagar el asegurado y el resto responde la compañía. Esos reclamos también dependen de la compañía que te toque en contra, es el tiempo que dura en pagarlo. Hay clientes que se enojan, pero no depende de nosotros, es otra compañía a la cual se le reclama”.

Consultado sobre las cosas que destaca de su trabajo, Javier respondió “Rescato como positivo el contacto con la gente. A mi siempre me gustó eso. El tema es que, el humor de la gente ha cambiado mucho después de la pandemia. Pero acá estoy siempre, con dos teléfonos y atiendo a la hora que sea, este o no de vacaciones. Acá estoy siempre, pero me gusta”. Para finalizar, Javier agradeció a todos los socios y clientes que confiaron en él en estos 20 años de trabajo.