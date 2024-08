En respuesta al concejal Tomasino

Hablar y opinar desde un lugar cómodo , desde una oposición que lo único que refleja es la falta del mas mínimo criterio constructivo x el simple hecho de tener un minuto de prensa , de intentar justificar lo indefendible de su propia gestión anterior, intentando ensuciar un gobierno que apenas lleva 7 meses en el ejercicio municipal, en un contexto totalmente desfavorable, sin obra pública del gobierno nacional y con los pocos recursos de una coparticipación reducida por la problemática que atraviesa la propia provincia.

En ese contexto y con recursos propios, el Gobierno del intendente Barenghi, viene sosteniendo la salud pública con el casi 50% del presupuesto, atendiendo y sosteniendo tanto el hospital como así también los caps, sumando a eso los profesionales de la salud que requirieron las circunstancias, no llegando al colapso sanitario gracias a la prevención y atención correspondiente, dada la crisis sanitaria viral que tuvimos y aún no ha concluido, pero que notoriamente esta en baja.

Es destacable también los trabajos que se realizan desde el comienzo de su gestión, con el mejoramiento y mantenimiento de las calles en los barrios, caminos rurales y cuarteles, dándole a estos últimos la atención que los vecinos merecen, y que el gobierno anterior no tuvo en cuenta, si hablamos de maquillaje, el gobierno de gatica y su paso por la función como secretario de gobierno se graduaron con honores.

También es justo decir que las herramientas del corralón y de parque o desaparecieron misteriosamente, o simplemente quedaron tiradas por falta de mantenimiento y reparación, cuestiones que también tuvo que resolver el actual intendente.

A eso le sumamos el trabajo de reparación de la caldera del Hospital, cambio de cañerías etc, como así también la reparación en curso de puertas y ventanas del mismo.

Y la lista de acciones positivas sigue, cultura, espacios verdes y recreativos, (caso Plaza Eva Perón que su gobierno dejo en ruinas) seguridad, que es muy compleja pero que ahora se nota evidentemente que empieza a funcionar, algo que también en su gobierno anterior brillo x su ausencia.

Y ahora aparece con un excel de manual a contradecir lo que la realidad muestra, y es nada más y nada menos que un gobierno con escasos recursos que está marcando la diferencia. Imagínese usted lo que sería con los recursos que tuvo Gatica.

Con respecto a la pertenencia política de Sergio Barenghi, no me cabe la menor duda de que siempre perteneció al peronismo, y en todo caso somos los propios peronistas que evaluamos eso, a usted no le corresponde, en todo caso mírese a usted mismo y a su entorno ahora son Libertarios como su jefe político (Vicente) que tiene funciones en el gobierno de Milei. y haga las autocriticas que crea correspondientes, igualmente a nosotros los peronistas no nos quita el sueño, es un problema suyo.

Con respecto a Alexis Camus y Juan Manuel Barenghi, son atribuciones propias y legítimas, del propio intendente de conformar su equipo de trabajo entendiendo que son valiosos para su gestión, al igual que incorporo a otros funcionarios que fueron parte del gobierno de Vicente Gatica. Eso se llama integración. En todo caso eso tampoco le corresponde a usted evaluar ese tema.

Las criticas sean de un lado u otro siempre deben ser constructivas, por el solo hecho de alentar el buen debate y no la chicana barata y ruin que no suma ni aporta nada. El simple hecho que haya participado en una elección y por consiguiente haya perdido no lo convierte en un opositor que solo justifica su sueldo de concejal, para poner palos en la rueda, usted tiene la responsabilidad de aportar con ideas y proyectos para que Bragado sea lo que todos los bragadenses queremos, dinámico, pujante, en desarrollo y crecimiento.

No es mi intención entrar en una contienda con usted, pero cuando guste podemos debatir, como Bragadenses, en el ámbito que usted quiera. Como gente de bien a la altura de las circunstancias encontrando en las disidencias los puntos de acuerdo para sumar lo positivo para nuestra ciudad.

Alejandro R. Temudio

Conductor Principios y Valores Bragado.