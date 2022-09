Este viernes parte el contingente bragadenses a disputar los Juegos Buenos Aires la Provincia

Durante seis días competirán en la ciudad de Mar del Plata. Anoche se realizó la reunión informativa donde el Intendente Gatica dejó su saludo.

Este viernes, la comitiva de deportistas y artistas que estará representando a Bragado en los Juegos Buenos Aires La Provincia, estarán partiendo hacia la ciudad de Mar del Plata. Un total de 140 personas estarán integrando la comitiva que ayer, en el salón Ex Combatientes de Malvinas, participaron de la reunión informativa que brindaron las autoridades municipales. En ese marco, el Intendente Vicente Gatica dirigió su palabra a los competidores, profesores y familiares.

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL INTENDENTE

El Intendente Gatica expresó “Para mi que tengo alguna experiencia en torneos siempre es muy emocionante este momento. Durante muchos años los he llevado como atletas y otros me han acompañado como profes. Hoy es una reunión informativa, pero yo quería aprovechar para saludarlos y felicitarlos por lo que han hecho. Llegar a Mar del Plata es el objetivo siempre, para eso tanto en deporte como en cultura se preparan durante años y no siempre se llega”.

Agregó “Pero yo siempre rescato que este momento, cuando el viernes a la noche emprenden ese viaje hacia la costa, ustedes se convierten en embajadores nuestros. Todos van a Mar del Plata representando a nuestra ciudad y a un montón de gente. Van a llevar una campera y nos van a representar. Para nosotros, para el estado municipal, no nos deben nada. No tienen que ganar, en todo caso pretenderán ganar para ustedes, para quienes hacen un deporte individual, en equipo, para quien hace un dibujo, pintura, baila o canta”.

Fue entonces cuando afirmó “A nosotros no nos deben nada, pero si les pido que se cuiden mucho. Van a estar en un hotel muy lindo y es probable que los visite. Pero les pido que se cuiden mucho, hay un orden, una organización, están los entrenadores y los padres. Respeten al personal del hotel que son quienes nos cuidan mientras vamos a estar allá, dependemos que esa gente esté conforme con nosotros y eso redunda en una muy buena atención. Lo descuento porque siempre ha sido así, pero nunca está mal recordarlo. Sobre todo, en momentos que está difícil, Mar del Plata es una ciudad muy grande, así que cuídense mucho, respeten los horarios. Ganen todo lo que puedan y si no está bien igual”.

Finalizó sus palabras afirmando “Hoy la reunión es informativa… nosotros vamos a ir un buen personal, además todos los profes que los van a acompañar tienen una vasta experiencia y los van a saber conducir. Lo que pase dentro de la cancha es su responsabilidad. Cuídense mucho, a sus dirigidos, acompáñenlos, diviértanse, disfruten, este viaje es para eso. Se van a encontrar con 25.000 chicos de distintos lugares de la provincia, es bueno para interrelacionarse, sirve y es muy bueno. Son nuestros embajadores, por lo tanto, dejen bien sentada la camiseta de la ciudad de Bragado. Les deseo lo mejor durante estos seis días que van a estar en Mar del Plata. Si traen medalla mejor para ustedes, sino vuelva todos los más sano posibles”.