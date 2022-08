Evadió controles, chocó y agredió a los agentes del orden

En horas de la madrugada de hoy en calle 9 de Julio entre Belgrano y Del Busto, el personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años con domicilio en esta ciudad, quien instantes antes conduciendo una camioneta Toyota Hilux colisión un auto estacionado en el lugar.

Al arribo de los agentes policiales el hombre se comportó de manera agresiva y hostil, certificándose además que momentos antes había evadido el control de tránsito ubicado en el acceso Elizondo.

Fue imputado del delito de resistencia a la autoridad con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 del Departamento Judicial Mercedes, por otro lado, los inspectores de tránsito municipal procedieron al secuestro del rodado en razón que carecía de licencias y documentación, sumado a la evasión del control de tránsito. El hombre quedo privado de la libertar hasta el cumplimiento de los recados legales.

Posteriormente y pasada las 10 de la mañana se hace presente otro vecino en la oficina de guardia de la comisaria, indicando que cerca de las 02 am se había retirado de un bar ubicado en calle Irigoyen entre Jaime Coll y Maestro Argentino, constatando la faltante de su pick up Toyota Hilux color gris, pero que no había realizado denuncia alguna suponiendo que un familiar podría haberla retirado, lo que constatado pasado las horas que no resultaba ser así.

La justicia dispuso de recepción de la correspondiente denuncia y se realicen las investigaciones en torno a los hechos.