Exitosa Jornada de Control de Hipertensión Arterial Frente al Municipio

En el Día de la Hipertensión Arterial, la Secretaría de Salud y estudiantes de enfermería instalaron un puesto de control frente al Palacio Municipal, donde se realizaron chequeos y se brindaron recomendaciones sobre el cuidado y el riesgo cardiovascular.

Ayer por la mañana, en el marco del Día de la Hipertensión Arterial, la Secretaría de Salud de nuestra ciudad, en colaboración con estudiantes de enfermería, instaló un puesto de control frente al Palacio Municipal. Esta iniciativa tuvo como objetivo principal realizar controles de hipertensión y ofrecer a los vecinos recomendaciones sobre el cuidado y el riesgo cardiovascular.

La Dra. Emma Elizalde, a cargo de la Secretaría de Salud, estuvo presente durante la actividad y comentó sobre la importancia de estas iniciativas: “Tratamos de trabajar en la prevención y promoción de esta patología tan frecuente. Estamos haciendo varios controles y varios han dado alto. La idea no es solo el control sino también hablar de factores de protección, fomentar hábitos saludables y asegurar que los pacientes tomen la medicación correspondiente. Agradezco a la escuela de enfermería por organizar este evento, a los promotores de Salud que siempre nos acompañan, y al doctor Gervacio Albisu, cardiólogo, que también está presente. Todos ellos forman parte fundamental de esta actividad.”

El Dr. Gervacio Albisu, especialista en cardiología, también compartió su perspectiva sobre la hipertensión arterial: “En días fríos es normal que la presión arterial varíe por las bajas temperaturas, pero no es un factor tan determinante. Lo que encontramos hoy en el puesto es similar a lo que vemos en el consultorio: muchos pacientes desconocen que son hipertensos. La hipertensión es un factor de riesgo silencioso, lo cual significa que no produce síntomas evidentes. A veces puede presentarse con dolor de cabeza, pero en la mayoría de los casos no hay síntomas hasta que aparecen las consecuencias, como ACV, infarto o insuficiencia cardíaca. La idea de este puesto es visibilizar la patología y que la gente tome conciencia de la importancia de los controles médicos.”

El Dr. Albisu también recomendó medidas preventivas: “Prevención, controles periódicos y mantener hábitos saludables son cruciales: consumo moderado de alcohol, no consumir drogas, no fumar, hacer actividad física y controlar el colesterol y la glucemia.”

Los estudiantes de enfermería, que por primera vez salieron a la calle a realizar prácticas y controles, también participaron activamente. Comentaron que, además de realizar los controles, se esforzaron por educar a los visitantes sobre los factores de riesgo de la hipertensión y cómo prevenirlos. Agradecieron a la Secretaría de Salud y a los promotores por la oportunidad de participar en esta actividad y la valiosa experiencia obtenida.

La jornada fue bien recibida por la comunidad, destacando la importancia de la educación y prevención en el cuidado de la salud cardiovascular. Este tipo de actividades no solo ayudan a detectar problemas de salud a tiempo, sino que también fomentan una cultura de autocuidado y prevención en la población.