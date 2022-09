Finalizó el TC Histórico en nuestra ciudad

Tras recorrer más de 1.800km. maquinas y corredores arribaron a Bragado en la tarde de ayer. Varios bragadenses participaron de la competencia y las duplas Abat-Passarini y Perez-Suarez recibieron trofeo en su categoría.

Los vecinos de nuestra ciudad se acercaron hasta la Pista de Salud, en la tarde de ayer, para recibir a los autos y corredores que disputaron la 19° edición del TC Histórico. La tradicional competencia, culminó en nuestra ciudad después de disputarse cuatro etapas exigentes que se acercaron a los 1800km. de recorrido.

Entre los competidores, fueron varios los bragadenses que se prepararon para este desafío entre los que se encontraba Abat y Passarini; Fernández y Croce; Quintas y Kloser; Pérez De Rosa y Suárez; “Tony” Fernández y Colombo. Tras el arribo y recepción encabezada por el intendente Vicente Gatica y las autoridades del Automóvil Club Argentino, las máquinas que compitieron estuvieron exhibidas y por la noche se compartió una cena de camaradería donde se conocieron los ganadores. Hubo dos binomios de Bragado que recibieron trofeos: Abal-Passarini y Perez-Suarez. También se entregaron distinciones a la familia de Rogelio Scaramella y al reconocido «Pochi» Delvitto.

PABALABRAS DE PABLO ABAT Y ALEJANDRO PASSARINI

Dos de los bragadenses que disputaron durante toda la carrera la punta de su categoría fueron Pablo Abat y Alejandro Passarini. En diálogo con los medios de comunicación Pablo Abat se refirió a la experiencia de correr los 1.800km expresando “… en realidad terminaron siendo muchos más, porque nosotros fuimos de acá (Bragado) hasta San Luis. Se anda mucho y debimos estar cerca de los 3.000km.” Al consultarlo sobre como respondió el auto, Abat nos contó “…está acostumbrado, hemos hecho otros premios más largos donde casi le haces 5.000km. Desde que lo armamos, tiene cerca de 80.000km.”

En relación a lo vivido Alejandro Passarini comentó “Esta es mi tercera experiencia, la primera fue en 2019, después corrimos en Uruguay. Después vino la pandemia y el año pasado no pudimos, este año largamos de nuevo. No practicamos mucho porque los dos estamos ocupados, pero tenemos buena onda y tratamos de hacer bien los deberes. Es una linda experiencia, cansadora porque tengan en cuenta que no es un auto de ahora, tiene 62 años. Tiene mí misma edad y aguantamos los tres”, bromeó Passarini en relación al auto y los dos pilotos.

Al momento del cierre de este medio, aún no se conocían los ganadores, ya que los resultados finales se conocerían durante la cena. Sobre las expectativas por la posición final, Pablo Abat comentó “…la última etapa es la que va a definir la carrera y es la que hicimos hoy. Hasta el momento de la premiación no se va a saber. Nosotros hicimos las cosas prolijas hoy, veníamos con una diferencia de 5 segundos sobre el segundo, pero no lo sabemos, creemos que si”.

Agregó: “Ojalá se nos dé, los dos nos merecemos eso, porque le ponemos todo, tratamos de hacer las cosas lo más profesional posible. Alejandro como ingeniero que es, es muy ordenado y eso es lo que se necesita. No perderse ninguna referencia, sino al piloto le cuesta mucho. A mi se me facilita mucho porque Alejandro tiene una gran capacidad y lo sabe aprovechar. Hacemos una buena dupla”.

Por su parte Passarini comentó “Es aprender a ser práctico, porque mucho tiempo para hacer cálculos no tenés. Hemos logrado una buena sintonía, Pablo es muy buen piloto. Cuando le das los números sabe interpretarlos rápidamente. Nosotros disputamos 10 centésimas de segundo con otro competidor, es casi imperceptible. Se juega muy finito y cada vez más”.

En cuanto al funcionamiento del auto Pablo Abat comentó que funcionó bien, “…solamente en la etapa de ayer, que fue una etapa muy difícil para los autos porque es una trepada constante, con promedio bajo pero muy difícil. Ahí se nos atoró la bomba de nafta, tengo una bomba eléctrica que enseguida la pusimos, pero se nos complicó después para entrar en tiempo en los lugares que debíamos estar. De todas formas, ganamos la etapa de ayer también, a pesar de todo. Ahí sacamos la diferencia. No se nos complica a nosotros solos, se nos complica a todos