Fueron entregados los premios Esperanza de la Patria

El premio Esperanza de la Patria tiene 29 años de historia y surgió en el seno del Rotary Club Bragado, como una idea sencilla pero grandiosa a la vez, de reconocer a los mejores alumnos por su promedio y los mejores compañeros de cada promoción de egresados secundarios de nuestra ciudad. Con la intención de reconocer a la educación y a los valores en los jóvenes, en el día de ayer, se hizo la entrega de los premios Esperanza de la Patria 2022.

La misma tuvo lugar en el Centro Cultural Florencio Constantino y contó con la presencia de las siguientes autoridades: el Intendente Interino Aldo Expósito, la Presidente del Consejo Escolar de Bragado Betina Menéndez, la Directora de Cultura Malena Católica. En representación de empresas de Bragado se encontraban por LS Electromecánica su Gerente Alejandro Florido, por AcerBrag la Jefa de Relaciones Institucionales Cecilia Papávero, por la empresa La Bragadense el Ing. Juan Pedro Aristi. Además también estaban presentes representantes de instituciones de la comunidad como la Presidenta de la Asociación Florencio Constantino Silvia Sosa. Por Rotary Club satélite Warnes, se encontraban presentes Griselda Lencina y Aníbal Fail.

Durante el acto hubo varios oradores siendo el presidente del Rotary Club Bragado, Rubén Oscar Benítez quien iniciara. Posteriormente haría lo mismo el Intendente Interino, Aldo Expósito, quien fue seguido en el uso de la palabra por la representante de AcerBrag Cecilia Papávero y cerraría los discursos Juan Pedro Aristi.

CONCEPTOS DEL PRESIDENTE DE ROTARY

Benítez, expresó su agradecimiento por la declaración de interés municipal el programa Esperanza de la Patria y expresaría: “La Ceremonia de la cual hoy somos partícipes, nos posibilita felicitarlos en un público reconocimiento a los jóvenes estudiantes y en ello también a sus familias y a sus profesores, que le han brindado las oportunidades de desarrollo”.

El Presidente de Rotary afirmo que seguramente no es fácil llegar a esta instancia, “han tenido que ser estudiosos, metódicos, responsables y disciplinados. Estando al día en sus materias, aplicando métodos de estudio en su hogar y entregando sus trabajos al día”. Fue entonces donde dejó un mensaje del poeta Rainner Rilke cuando dice: “Debemos vivir para dar, caminar para encontrar, sonreír para alegrar, tener para compartir, repartir para aliviar” y agregó Benítez “Estas son actitudes saludables que pregonan la hermosa aventura del ser humano, debemos ser capaces de dar, compartir, aliviar…”

Finalmente Rubén les deseó el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan y les expresó “…recuerden las palabras de Rilke, que ser humano es una maravillosa aventura y sean capaces de dar, alegrar, compartir, aliviar, la sociedad lo necesita y ustedes son capaces de eso y mucho más.. Queridos alumnos deseo que sean felices, disfruten de esta etapa, y agradezcan cada día a Dios por los enormes talentos con que ÉL los ha bendecido”.

PALABRAS DEL INTEDENTE

El Intendente Interino, Aldo Expósito, inició sus palabras felicitando a abanderados y escoltas, a los docentes y familias que acompañan, reconoció el privilegio de poder compartir el acto y la posibilidad de dejar unas reflexiones a los jóvenes. En tal sentido expresó “el valor agregado que tiene el ser reconocido por sus pares… el valor de ser elegido mejor compañero o alumno destacado” expresando más adelante “me toca en nombre de la comunidad de Bragado felicitarlos porqué hay un reconocimiento de alguien para con ustedes que se nutre de distintas virtudes, valores; y así se van formando en personas de bien”.

Invitó a los alumnos a soñar, proyectar y realizar; “…en ese camino que construyan sepan que lo que hagan lo están realizando con total libertad”, les aconsejó y continuó “en no mucho tiempo puede que alguno de ustedes tenga la responsabilidad de regir los destinos de la comunidad y transformar realidades. Anheló que cuando ese momento llegue, los encuentre preparados, libres y dispuestos a experimentar haciendo el bien y respetando al prójimo”.

PALABRAS DE CECILIA PAPAVERO

Cecilia Papavero, representante de AcerBrag, agradeció la posibilidad de dejar unas palabras a los alumnos. “Estar rodeada de jóvenes siempre es una inspiración para mí y recargo energías. Trabajo en varios proyectos que los tienen como protagonistas… porque genuinamente creo que toda inversión que hagamos con y por los jóvenes deja una huella invalorable en la comunidad”, dijo la representante de AcerBrag.

Más adelante recordó como se emocionó durante la clausura del encuentro nacional del Modelo Naciones Unidas. “En esa clausura, una de las chicas dijo algo que me resonó, y que todavía recuerdo textualmente. Se refería al grupo con el que había trabajado, y declamaba “Somos capaces, somos dignos, somos los jóvenes del presente. Esto es lo primero que les quiero decir: Que todos ustedes son capaces de alcanzar lo que se propongan, que actúen siempre con la dignidad y la frescura con la que hoy persiguen sus sueños, y que, sin dudarlo, ustedes no son el futuro, sino un increíble presente”.

Agregó “Están por salir a un mundo que no siempre es amigable, pero que está lleno de oportunidades. Está bien si hoy todavía no están del todo convencidos de lo que quieren hacer, porque van a ir haciendo su propio camino al andar. Si alguien me hubiera dicho hace 37 años, cuando tenía la edad de ustedes, que iba a estar en Bragado, trabajando en una empresa siderúrgica, y parada en el escenario de este maravilloso teatro hablando ante tanta gente les juro que no lo hubiera creído”.

Compartió con los alumnos la frase de Santa Teresa de Calcuta, que dice: “Que nadie llegue a ti sin irse mejor y más feliz.” Y la asoció a su propia perspectiva “Sin duda a ustedes, que son mejores compañeros, y alumnos destacados, les va a resultar fácil cumplirlo”, les dijo. Finalmente, sus palabras finalizaron con un encargo tanto para los adultos como a los jóvenes “Les encargo, nos encargó, la tarea de ser puente, de ser esperanza, y de ser refugio de estos chicos que ojalá siempre vuelvan a nuestro abrazo. Y a ustedes chicos, les pido que siempre sigan siendo nuestra esperanza de una Argentina más justa, más inclusiva, más solidaria. Nuestra esperanza de una patria mejor”.

PALABRAS DE JUAN PEDRO ARISTI

Finalmente, Juan Pedro Aristi, agradeció la oportunidad de dirigir unas palabras y expresó “soy fruto de la escuela bragadense… tuve la oportunidad de ir a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y tuve la posibilidad de volver a mi pueblo. Les quiero hablar a cada uno de los homenajeados, son mi admiración, mi orgullo y representan un futuro que debemos construir. De alguna manera se lo que siente cada uno de ustedes porque estuve de ese lado, expectativa, ansiedad y un poco de miedo. Quiero destacar que no son frutos de sus esfuerzos solamente, son frutos de sus amigos, de sus familias, de sus docentes… quienes los acompañaron a llegar a este momento”

Más adelante en su discurso Aristi les expresaría tras hacer el análisis del actual contexto, donde ni la cultura, la historio o la abundancia de recursos naturales son garantía de desarrollo les expresó “Como país tenemos recursos, pero la pobreza no desaparece y esa es una deuda que tenemos como sociedad… Sin dudas no es lineal, pero en muchos de los casos, la educación, la dedicación y el compromiso de trabajo de los ciudadanos es lo que marca la diferencia entre ser o no un país desarrollado. Eso es algo que tienen que llevar con ustedes, junto con principios como la honradez, el respeto por los demás, la humildad, la pasión puesta en lo que hacemos, el deseo de servir y el deseo de superarse”.

Sobre el final de sus palabras Aristi se refirió al libro ‘Crear o morir’ de Andres Oppenheimer, especialmente uno de los capítulos donde analiza el Silicon Valey, donde se da una diversidad de género racial y cultural que permite generar oportunidades productos del alto grado de tolerancia colectiva e individual ante el fracaso. Fue entonces cuando Aristi les comentó “Mi generación fue seteada para no equivocarnos y nacimos con ese mandato social. Desde mi humilde lugar les digo, no teman equivocarse. Trabajen la resiliencia, no vivan este momento de manera angustiante, porque tenemos que aprender a equivocarnos. Sepan que el conocimiento es un proceso largo y acumulativo. Desarrollen la curiosidad que los llevará a lugares inimaginables”.

ALUMNOS DESTACADOS

A continuación, dejamos el listado de mejores compañeros y mejores alumnos Esperanza de la Patria 2022:

Escuela de Educación Secundaria Nº 1 Comercial de Irala:

Alumno Mas Destacado PEDERSOLI BIANCA

Alumno Mejor Compañero ROSSI AYELEN

Escuela de Educación Secundaria Nº 2 Colegio Nac. Bragado

Alumno Mas Destacado GOMEZ SANTIAGO

Alumno Mejor Compañero COLOMBO CONSUELO

Alumno Mejor Compañero PISTOLA AGUSTIN

Alumno Mejor Compañero RIZZO LAUTARO

Alumno Mejor Compañero TAYELDIN BRISA

Escuela de Educación Secundaria Nº 3 Esc. Nac. Comercio

Alumno Mas Destacado CANO ROCIO

Alumno Mejor Compañero QUIROGA LAUTARO OMAR

Alumno Mejor Compañero TORRES DE ROSA VICTORIA

Alumno Mejor Compañero MACAGNO EVELIN

Alumno Mejor Compañero ARCE PABLO

Alumno Mejor Compañero NAVARRO ENZO

Escuela de Educación Secundaria Nº 4 Esc. Normal Superior

Alumno Mas Destacado RASTELLI VALENTINA

Alumno Mejor Compañero COLASO TOMAS

Alumno Mejor Compañero TENTI MELISSE

Alumno Mejor Compañero BORDON JUAN

Alumno Mejor Compañero DECIBE SANTIAGO

Escuela de Educación Secundaria Nº 5 Comercial de Comodoro Py

Alumno Mas Destacado CASTILLO LUDMILA

Alumno Mejor Compañero NAHUEL PATRICIO

Escuela de Educación Secundaria Nº 6

Alumno Mas Destacado VERA DONATO

Alumno Mejor Compañero MARANO JAZMIN

Escuela de Educación Secundaria Nº 7- Comercial de Warnes

Alumno Mas Destacado MACHELLO ABRIL

Alumno Mejor Compañero SANGLAR LUCILA

Escuela de Educación Secundaria Nº 8

Alumno Mas Destacado BERSI BRYAN

Alumno Mejor Compañero OSSOLA MAXIMO

Escuela de Educación Secundaria Nº 9

Alumno Mas Destacado SANCHEZ FEDERICO

Alumno Mejor Compañero CARO JOEL

Escuela de Educación Secundaria Nº 10 Mechita

Alumno Mas Destacado LOPEZ ORTIZ LUCIANO NAHUEL

Alumno Mejor Compañero MORONI GILDA MACARENA

Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 Industrial

Alumno Mas Destacado CARINI IGNACIO

Alumno Mejor Compañero LEIVA LUCAS

Alumno Mejor Compañero ANDRADA BRAIAN

Alumno Mejor Compañero GARCIA IGNACIO

Colegio Monseñor Espinosa de San José

Alumno Mas Destacado GONZALEZ MARIANA

Alumno Mejor Compañero RIVERO AGUSTINA

Instituto Comercial O Brien

Alumno Mas Destacado YAQUINTA CAVENAGHI JUAN M.

Alumno Mejor Compañero MUÑOZ FERNANDA

Alumno Mejor Compañero MANCILLA JESUS HELDATH

Instituto Privado Bragado Agrotécnico

Alumno Mas Destacado SAYAVEDRA CANDELA

Alumno Mejor Compañero GUTIERREZ RAMIRO

Centro para la Producción Total CEPT N°26 de LA LIMPIA

Alumno Mas Destacado RAMOS NICOLAS

Alumno Mejor Compañero MARRANTI SANTIAGO

Centro de Educación Nivel Secundario de Adultos CENS Nº452

Alumno Mas Destacado RAFFATTI CECILIA

Alumno Mejor Compañero RAFFATTI CECILIA

Alumno Mejor Compañero LORIENTE DAVID

Alumno Mejor Compañero LOPEZ FLAVIA SOLANGE

Centro de Educación Nivel Secundario de Adultos CENS Nº453

Alumno Mas Destacado RATO MARIA DE LOS ANGELES

Alumno Mejor Compañero RATO MARIA DE LOS ANGELES

Alumno Mejor Compañero DEL BASTO ELIAS THOMAS

Escuela de Educación Especial Nº 501

Alumno Mas Destacado DEL BUE MARISOL

Alumno Mejor Compañero SALATINO MILAGROS