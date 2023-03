Germinar un proyecto agroecológico que apuesta por lo humano y el desarrollo local

El emprendimiento de la huerta agroecológica Germinar, se viene desarrollando desde hace aproximadamente desde hace unos cinco años. El proyecto genera 10 puestos de trabajos repartidos entre hombre y mujeres de diferentes edades y que se turnan. Se encuentra ubicado pasando el cementerio Solar de Paz y quien coordina el mismo es Sergio Pedrosa, conocido como “el Paizano” y con quien dialogamos para conocer detalles de este proyecto.

Sergio nos explicó que, desde hace cerca de un año y por pedido de Pablo Groba, se puso al frente del proyecto. “Queríamos hacer algo más, iniciar otra etapa, de consolidación y reacomodamiento. Como me gusta interactuar con personas, acepté el desafío y acá estamos. Esto es una huerta agroecológica, con una cooperativa formada hace poco se formó y ya está con todos los papeles”.

Sobre el objetivo del proyecto Pedrosa explicaba “…la idea es que comamos más sano. Recuperar la cultura que ya teníamos en su momento y que se fue perdiendo. Debemos recuperarlas por razones de fuerza mayor, ahora las necesidades del mundo son diferentes y nosotros, en este país tenemos todo, los climas, la tierra. Sería un pecado que nosotros seamos los que no prediquemos con el ejemplo en este lugar, haciendo las cosas”.

Agregó: “Haciendo es lo mejor. Seres humanos que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, hay demasiado ya. Por un lado, perjudica que no tengo una formación, pero la verdad no he encontrado otra manera de enseñarles a los demás que haciéndolo yo. Ellos cuando ya hacen, tocan con las manos y viven sus experiencias, aprenden de otra manera”.

QUIENES LLEVAN ADELANTE ESTE PROYECTO

Sobre la forma de trabajo que realizan los miembros de Germinar Pedrosa explicó que lo hacen por turnos y manifestó “Es raro que nos juntemos todos, porque también tenemos en cuenta darle la oportunidad si tienen que llevar el chico a la escuela o hay una dolencia física o algo de salud. Está totalmente contemplado y contenido, no es como un trabajo”.

En tal sentido explicó que una parte de los miembros están dentro del programa Potenciar Trabajo, quienes brindan una contraprestación, mientras que otra parte tienen un acuerdo con el Patronato de Liberado. “Estas personas tienen por un lado contención, ellos tienen su cable a tierra y poder aprovechar la oportunidad para reinsertarse a la sociedad”, dijo Pedrosa.

Sergio también explicó que hay otras personas que no están dentro de estos dos grupos, pero que se acercaron y pidieron un lugar para colocar sus plantas, sus frutales y aromáticas para el futuro de sus familias, sus hijos y nietos.

REEDUCAR EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS

Sobre el trabajo que realizan Sergio nos informó “También estamos haciendo una etapa de conocimientos de lo que nosotros en este país llamamos yuyo, pero que parece que no son tan así y tienen cualidades. Está bueno conocerlas para para ver cuáles son, después será otro debate para ver si sirven o no”.

Pedroza nos ejemplificó estas ideas al decir “Este año a nosotros los suyos nos terminaron salvando, porque es un año de tanta seca y de tanto insecto malo, como el 7 de oro que apareció por la sequía, si bien comieron unos cuantos pólenes de nuestra fruta, también tenían sus propios yuyos para comer y salvar parte de lo nuestro”.

APRENDER DE OTROS MODELOS PRODUCTIVOS

Pedroza nos expresó que es “un enamorado de la comunidad y cultura boliviana. Se dio la oportunidad de que nos visitaran algunas personas y hay un par de estas familias que quiere venir. Nosotros le vamos a ceder una parte, para aprender de ellos, porque tienen otro estilo de trabajo, producen en cantidad, bien organizado, porque es su cultura y nosotros necesitamos también aprender eso”.

Sergio explicó además que profundizarán en el conocimiento de la agroecología, como una forma de retribuir el conocimiento a estos miembros de la comunidad bolivinana ya que el costo de la semilla para el cultivo masivo es caro, por eso marcó que el aprendizaje de la producción de la propia semilla resulta fundamental. “De ahí buscaremos la armonía, o la conjugación de todas las partes” afirmó.

UN PROYECTO QUE REVALORIZA LO HUMANO Y LO BUENO DE BRAGADO

Sergio puso énfasis en aclararnos “Nosotros le damos prioridad a la parte humana, de hecho, habrán observado que hay cartelitos en ese sentido en todo el predio. Lo del ejemplo, también es una responsabilidad para uno, porque no todos tenemos los días felices, pero hay que hacer el esfuerzo por el otro que está mirando. Somos todos seres humanos, es cuestión de ponerle un poco atención”.

Agregó “Creo que el mundo está en un momento interesante respecto a eso, este país también. Hay algo que ya se veía que iba a suceder y personalmente creo que es un cambio de era. Nosotros vivimos la era del agro, de la industria y hoy estamos en la era del conocimiento. La diferencia que tiene esta, es que irrumpe porque es rápida, fugaz, volátil y no tiene fin. Entonces, nosotros tenemos en este país la posibilidad y Bragado la verdad tiene todo. Hay gente potable, hay empresarios, hay tierra, hay voluntad”.

Continuó explicando “Entonces hay que tratar de conjugar las tres eras, porque tenemos la oportunidad de catapultarnos a algo superior y si vamos a soñar, yo tengo los sueños desde hace rato y con la posibilidad de transmitirlo para que Bragado tenga la posibilidad de trasmitirlo, para que tenga su propia semilla autóctona, de hecho, estamos haciendo alguna experiencia al respecto. Hay gente que se está ocupando de eso y ha hecho un camino, hay empresarios que están marcando una línea”.

Fue entonces cuando afirmó “Desde lo más grande, hasta lo más pequeño, creo que sería el ideal que podamos proyectar un Bragado para algo superior a lo conocido. Que podamos dejarle un arraigo a esta generación que vino rompiendo con una fuerza tremenda. Tengo la suerte de que no solo acá, sino también con chicos que se están preparando en la universidad y he notado de la fuerza impresionante que tienen. No hay que obstaculizarlos, porque en un momento determinado, en una conversación ellos nos dijeron que van a hacer las cosas, nos guste o no”.

Agregó “En esta conversación nosotros estamos preocupados por el mundo que van a encontrar ellos y por lo visto, ellos están más preocupados por la cantidad de cambios que van a venir y de los cuales a nosotros nos va a costar a aceptarlos porque somos de otra generación. Eso hay que entenderlo y de mi parte, por ejemplo, en todo lo que pueda colaborar o al menos no vamos a obstaculizar”.

Solo nos queda remarcar que el emprendimiento Germinar coloca su producción en distintos puntos de Bragado. Pueden adquirir sus cultivos en el propio predio de lunes a viernes, o comprarlo en Mercado en tu Barrio. También realizan ventas itinerantes a veces hacemos. Finalmente en relación a sus productos, Sergio expresó “Nos gusta que la gente venga, toque y pruebe, porque también ahí va a ver la diferencia de la de las verduras”.