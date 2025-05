Señales mixtas en el impacto de las medidas del Gobierno sobre las pymes

El referente del Centro Unión Comercial e Industrial, Guillermo Anso, visitó MAÑANAS EN ORSAI y brindó declaraciones sobre el escenario actual que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los comercios locales en relación con las recientes medidas del Gobierno nacional. A través del trabajo conjunto con FEBA (Federación Económica de Buenos Aires) y CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Anso destacó que se está “pasando en limpio” el contenido de las políticas anunciadas, desmenuzando cada aspecto para evaluar su efecto sobre el sector.

“Todavía no tenemos un análisis completo de cómo va a impactar todo esto. Hay medidas que consideramos favorables y que veníamos solicitando desde hace tiempo, pero no sabemos aún cómo van a funcionar en la práctica”, explicó.

Uno de los puntos clave que subrayó fue la necesidad de que los ahorros informales ingresen al circuito financiero formal. “Creemos que es bueno que toda la plata que está parada ingrese al circuito financiero”, afirmó en referencia a los denominados “dólares del colchón”. Según Anso, esto permitiría mejorar las condiciones de financiamiento para las pymes. No obstante, advirtió: “Ahora hacemos planteos que a veces no se pueden llevar a cabo por la ley de entidades financieras”.

En cuanto al nuevo estilo de gestión del Gobierno, Anso señaló un cambio notable en la dinámica política: “Estamos en un paradigma de una forma de hacer política muy distinta a la que veníamos teniendo. Creo que se pudieron resolver muchas cosas, no hay tantas reuniones, lo que se puede hacer se hace directamente, sin tanta burocracia ni fotos”.

Sin embargo, también advirtió sobre los efectos de la apertura de importaciones: “Está afectando a la cadena productiva interna. Aunque no vemos una invasión de productos importados porque el dólar está caro y no es tan accesible para el consumidor final, además de que no hay poder adquisitivo ni crédito disponible. Por eso vemos una caída del consumo”.

Desde el Centro Unión Comercial observan con atención el rumbo económico del país y, si bien reconocen avances, también remarcan la incertidumbre que aún atraviesan las pymes en un contexto de reformas profundas.