Hasta el 1 de noviembre se desarrolla la campaña de vacunación contra la Polio y el Sarampión

Es obligatoria y gratuita para los niños entre 13 meses y un día antes de cumplir los cinco. Debe alcanzarse una tasa de vacunación del 90%, por lo que saldrán a buscar a los niños que no se hayan vacunado.

Desde el 1 de octubre y hasta el 13 de noviembre se lanzó una campaña de vacunación para hacer frente a varias enfermedades, principalmente la Polio y el Sarampión, pero también contempla papera y rubeola. Es una campaña extra calendario, por lo que todos los chicos que integran el rango de edad deben vacunarse igual aunque tengan la libreta completa. Por esta razón, en el día de ayer, las autoridades de salud ofrecieron detalles de la campaña.

LAS CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑA

La Dra. Pusso, Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bragado, expresó “Esto es hablar de inmunización, inmunización es vacunación, es proteger en este caso a los niños de patologías graves como son el sarampión y la polio. La vacunación es la triple viral que sarampión, papera y rubeola y además polio, o sea son dos aplicaciones. Esto es muy importante para sostener, sobre todo, que estas patologías no entren en nuestra población. Cuando digo nuestra población es en nuestro país. Debemos sostener esta situación que tenemos y son patologías muy graves sobre todo polio y sarampión, que es el objetivo de esta campaña”.

Informó entonces “La campaña es extra calendario, quiere decir que fuera del esquema de vacunación normal para todos los chicos y adultos que existe, que eso se llama calendario obligatorio de vacunación, hay una campaña extra. Acá vacunamos a todos, estén con las vacunas que tengan, es extra calendario. Es gratuita y es obligatoria, hay obligatoriedad de vacunar a los niños entre 13 meses y cuatro años 11 meses y 29 días. Eso quiere decir hasta un día antes de cumplir los cinco años. Nosotros en esta campaña como en otras tenemos muchos lugares de vacunación. Esos lugares son intramuros, que se llaman así a todos los que son los CAPS, las unidades sanitarias y hospital, que ahí hay vacunatorios permanentes. Extramuro, son las actividades que hacemos por fuera de esos lugares”.

La Dra. Pusso también comunicó que “La vacunación es confiable, los vacunadores están todos muy bien entrenados y actualizados. Necesitamos desde ya el acompañamiento de la población, porque tenemos que vacunar 1911 chicos que son pasibles de ser vacunados y necesitamos llegar sí o sí al 90%. Esto va del primero de octubre al 13 de noviembre, no se extiende. La última semana tenemos que ir a buscar los niños no vacunados y para eso contamos con el apoyo además del registro civil que nos está proporcionando los datos de cada niño que se vacunó y que no se vacunó y ahí tendremos que ir con las asistentes a buscarlos a sus domicilios para lograr el 90% de la vacunación”.

Consultada sobre las razones de este lanzamiento de esta campaña en este momento, la Secretaria de Salud respondió: “Siempre, cada cierta cantidad de meses, nosotros tenemos campañas de este tipo porque, primero los chicos tienen que estar inmunizados, son chicos todos muy chicos, los más grandes ya lo están y uno tiene que tener actualizada la inmunización para toda la población, porque si no corremos riesgo de salir de esta situación de que no tenemos polio, ni sarampión”.

CRONOGRAMA Y LUGARES DE VACUNACIÓN

Por su parte, Adriana Sánchez, Jefa de Vacunación expresó “Estamos trabajando mucho en esta campaña, no se está notando, como dijo la doctora, no estamos haciendo números. Salimos desde el primer día todos los días a los jardines. Tenemos cronograma hecho donde las maestras están colaborando muchísimo con nosotros, haciendo el nexo entre nosotros y la familia. Estamos en las guarderías privadas también. Dejarle claro a los padres porque llaman y preguntan, las vacunadoras que vamos somos yo por el hospital que soy vacunadora PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), tengo a cargo gente que vacuna, vacunadores enfermeros, pero siempre bajo mi vigilancia. Por otro lado, superpuesto sale Soledad González que también es vacunadora PAI y también tiene su grupo a cargo. Las vacunas salen del hospital, están guardadas por nosotros y están siempre conservadas con las que vacunan a sus hijos siempre”.

Respecto a los lugares de vacunación Adriama comentó “Estamos en horario extendido en los CAPS, están de las 8:00hs. a 18:00hs.. Nosotros en el hospital de lunes a viernes estamos de 7:00hs. a 16:00hs. y los sábados de 8:00hs. a 12:00hs. O sea qué horario amplio tenemos para vacunar. Además, el vacunatorio COVID se sumó a vacunar campaña. Así es que hay muchos lugares para llevar a los chicos y muchos horarios. En los jardines estamos teniendo buenas respuestas, con mucho trabajo de las maestras, Nos falta la llegada a los CAPS. no se están acercando y en realidad los CAPS se vacunan muchísimo calendario regular, pero esa gente no está llegando en este momento”.

Agregó “Además estamos haciendo recupero porque por la pandemia hay muchos chicos con vacunas muy atrasadas. No tuvimos ningún problema en ningún jardín cuando quisimos hacer recuperó, todos colaboraron y quisieron que le coloquemos todas las vacunas. Por otra parte, la gente tiene mal la información, las vacunas de campaña se pueden colocar con cualquier otra de calendario, en cualquier momento. A veces se acercan quieren ponerle una y la otra no quieren, pero es aceptable que se combinen todas las vacunas. El chico queda bien vacunado y no tiene que volver”.

LA DOCUMENTACION A PRESENTAR Y LA EFECTIVIDAD DE VACUNARSE

La Dra. Pusso recomendó llevar la libreta sanitaria y expresó “Es una información que pasan cuando van a los jardines y a los maternales. Las maestras le envían a los padres la información y dentro de eso está que lleven su libreta sanitaria, porque de esa manera podemos hacer el recupero. Se mira la libreta y el objetivo de la salud pública es mantener bien vacunados a toda la población. Nosotros muchas veces salimos a mirar libretas a las escuelas, para el día del niño otros años hemos salido. Es muy importante que tengan el esquema de vacunación completa, el calendario y además las campañas. Esa es la forma que aseguramos que nuestros niños no tengan complicaciones graves.

La secretaria de Salud puso el énfasis en la eficiencia de las vacunas cuando dijo: “La efectividad y la seguridad de las vacunas se demostró ampliamente en la pandemia COVID. A nivel mundial se demostró que la vacuna es efectiva, no hubiésemos salido de la pandemia aún si no hubiesen estado las vacunas. Bueno lo mismo pasa para patologías graves como ha sido la polio, que todavía no está radicada en el mundo y que se corren riesgos si no vacunamos a nuestros hijos. Lo mismo pasa con sarampión. Hay que mantener esta situación de que no tengamos en el país estas patologías y la única manera es con las vacunas.

La funcionaria solicitó entonces “Necesitamos el apoyo de la población, obviamente de los padres que sean responsables y lleven sus hijos a vacunar, porque le están haciendo un bien y además de los medios que nos ayuden a difundir esto a diario. Decir por favor los niños entre 13 meses y un día antes de cumplir los cinco, lleven entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre a los vacunatorios a sus hijos y concurran con las libretas. Nosotros en Bragado tenemos muchísimos vacunatorios. En general las poblaciones como las nuestras tienen en el hospital y un CAPS. Nosotros tenemos todos los CAPS, todas las Unidades Sanitarias. Hay que aprovechar eso de tenerlo cerca del domicilio”.

“Para poder vacunarse el niño debe estar en buen estado de salud. No debe tener fiebre el niño, no debe estar cursando una patología para vacunarse como con cualquier vacuna”, expresó finalmente la Dra. Pusso, mientras que la jefa de enfermeras recordó “El derecho del niño es vacunarse, el deber es de los padres de llevarlo y hacer cumplir ese derecho. Eso es lo que tienen que tener claro”.