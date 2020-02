El concejal Sergio Broggi contestó duramente dichos del secretario de gobierno Mauricio Tomassino.

El edil del FRENTE DE TODOS, cargó duramente contra el Secretario de Gobierno que en las últimas horas hizo declaraciones sobre la falta de previsión presupuestaria de provincia y nación. Broggi dijo:” Tomassino me da risa, ahora echa la culpa a nación y a provincia de lo que no supieron hacer durante cuatro años, porque parece que se olvida que ellos son gobierno desde el 2015”.

“El secretario de gobierno dice en la nota realizada el martes4de febrero que ahora la ciudad empieza a verse bastante mejor y que todo es gracias a la secretaría que tiene su esposa…es increíble, asumen entonces que no supieron hacerlo antes, que saben que está Bragado abandonado y encima reconoce que él es un inoperante”, disparó el edil.

“Cuando Tomassino habla de la nueva coordinación entre servicios que hace su esposa desde la “vice intendencia virtual” , reconoce que antes, no funcionaba bien, y lo risueño es que él era el secretario que coordinaba los servicios urbanos desde gobierno”, dijo el edil.

“Que las paritarias se abrirán es un buen anuncio, lo que no sabemos es qué pasó en realidad con el bono extraordinario que anunció en diciembre Marcelo Schachner, y que en enero el intendente dijo que era adelanto de paritarias. Eso debería contestar Tomassino, en vez de salir a respaldar a su esposa, que no puede demostrar ser apta para manejar un área tan grande”, expresó Broggi.

Con relación a la insistencia sobre que pagan en término los sueldos Broggi dijo: “es lo que corresponde, los trabajadores cumplen, incluso sin insumos en prestar sus tareas todos los días, ellos como estado deben garantizar pagarles a término, así que eso no es mérito, es su obligación”.