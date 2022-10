Hoy se juega un partido exhibición entre el SEMB y un combinado de estrellas locales

El encuentro es la antesala de lo que espera a los municipales de cara al Torneo Regional.

Desde el SEMB, esta noche estará realizando esta noche un partido de exhibición, donde el club estará presentando el plantel para el torneo regional enfrentando a un combinado local de estrellas. El evento sirve también como una oportunidad de recaudar recursos para que el club pueda sostener los costos de esta competencia y por esta razón, a los asistentes al partido, con la compra de una entrada más una colaboración, estarán participando por una camiseta del SEMB.

Al respecto Ezequiel Rocca explicó “queremos presentar el plantel de cara a lo que se viene, que es el Regional y que arranca el 16 de este mes… Todos queremos jugarlo y tenemos muchas ganas de aportar entre todos y dejar bien representada a la ciudad que es lo que más nos importa, tratando al mismo tiempo de hacer las cosas prolijas”.

Agregó: “La idea es que acompañen a esta institución que está en crecimiento y que todo lo que hacemos es a fuerza de pulmón. Somos pocos, pero hacemos muchos. Queremos dejar bien representada a la liga y a la ciudad, dentro de las posibilidades que tengamos”.

Al preguntarle en relación a que esperan enfrentar en el Federal, Ezequiel nos respondió “Es una competencia que todos los equipos de todas las ligas quieren jugarlo. Estamos trabajando para llegar de la mejor forma y estar a punto. Al mismo tiempo estamos compitiendo en la Liga también, con tres triunfos consecutivos. Queremos hacer algo competitivo en los dos torneos, sabemos que es difícil. En el torneo tenemos una primera fase de seis partidos cruciales, porque solo pasan dos. Pero con nuestra humildad y con los recursos que vamos obteniendo, ser lo más competitivos posible”.

Sobre la posibilidad de incorporar refuerzos, Rocca nos decía: “Incorporamos dos delanteros, los cuales tratamos de incorporarlos para el torneo local y el regional. También intentaremos incorporar algunos refuerzos locales y conocidos en el ambiente. Pero también somos un equipo que está en crecimiento, no queremos hacer locuras y tratar de cumplir con todo”.

En otro marco, Ezequiel Rocca presentó e impulsó el proyecto “No es solo Fútbol” en la Liga Bragadense de Fútbol, para volver a competir con las selecciones sub 17, sub 15 y sub 13 y sobre el mismo nos contaba “…es un proyecto que va por la educación en el deporte. Lo estamos iniciando y tenemos ganas que los chicos vuelvan a tener un incentivo, más allá de lo que es la liga local para la competencia. Volver a incursionar en las selecciones para que el futbol y lo educativo motive a los chicos”.

El partido exhibición entre el SEMB y el seleccionado de estrellas locales, se desarrollará esta noche en la cancha del Complejo Municipal a las 20:00hs. la entrada para el partido tendrá un valor de $300, mientras que quienes los que quieran participar por la rifa podrán hacerlo por $150.