Ingenieros bonaerenses advierten por la paralización de la obra pública y contratación de profesionales extranjeros

El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un comunicado alertando sobre la paralización de la obra pública y la contratación de profesionales extranjeros para tareas que podrían ser desarrolladas por ingenieros locales. La entidad instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la ejecución de infraestructura estratégica y proteger el trabajo de los profesionales argentinos.

“Desde nuestro Colegio apoyamos el orden de las cuentas públicas, la estabilidad cambiaria y las medidas que tiendan a mitigar el proceso inflacionario. No obstante, no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por la falta de definiciones en materia de la modalidad de ejecución de las obras de infraestructura pública a futuro”, expresó el Colegio en el comunicado.

En comunicación con MAÑANAS EN ORSAI, el titular del Consejo Superior del CIPBA, Jorge Castellano, criticó la falta de una política clara en el sector. “Vemos que no hay una política firme ni clara que permita que estas obras públicas se lleven a cabo. Si no es de la forma tradicional, que sea otra propuesta. No estamos en contra de ninguna modalidad de ejecución”, declaró.

Según el CIPBA, los 13 meses de gestión del presidente Javier Milei han estado marcados por una orientación hacia la ejecución de obra pública “a la chilena”, basada en la iniciativa privada, lo que ha generado un escenario “imprevisible” para el sector. Esta situación, advirtió Castellano, no solo afecta la construcción de nuevas obras, sino también el mantenimiento de las ya existentes. “El mantenimiento de la obra pública tiene que ser continuo, no puede quedar sin atender. Las rutas hoy son intransitables”, señaló.

Asimismo, la entidad denunció que empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) han contratado a firmas extranjeras, como la española Técnicos Reunidos, para realizar servicios que podrían ser cubiertos por ingenieros locales. “Nos extraña sobremanera, dado que nuestra Patria cuenta con excelentes profesionales de la Ingeniería para desarrollar cualquier tipo de servicio”, destacaron desde el Colegio.

La falta de inversión en infraestructura, según el CIPBA, afecta directamente la productividad de la provincia de Buenos Aires. “No hay avance posible si la infraestructura no crece en relación a la producción. ¿Cómo sale la producción si los caminos de los insumos no son viables?”, cuestionó Castellano. También subrayó la necesidad de abordar con urgencia el estado de los caminos rurales, el saneamiento y la provisión de agua potable. “El campo necesita rutas transitables para sacar sus productos al mercado. Las ciudades del interior y el conurbano no pueden estar privadas de servicios básicos”, añadió.

En este contexto, el CIPBA reiteró su disposición para colaborar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales en la formulación de políticas que garanticen el financiamiento y desarrollo de obras públicas esenciales. Entre los proyectos estratégicos mencionados por la entidad se encuentran el Canal de Magdalena, la exploración off-shore en el Mar Argentino, la construcción de rutas y el desarrollo de gasoductos.

La entidad hizo un llamado para que todos los niveles del Estado prioricen la infraestructura como un motor del crecimiento y el bienestar social.