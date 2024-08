Inicia curso de Introducción a la Industria

El próximo jueves, Bragado dará un paso significativo hacia la inclusión de mujeres en el ámbito industrial con el lanzamiento de un curso de Introducción a la Industria, coordinado por el Centro Regional Universitario de Bragado (CRUB), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Municipalidad.

El curso, que se extenderá por nueve semanas, se llevará a cabo todos los jueves de 14:00 a 16:00 horas en las instalaciones del CRUB. La coordinadora del CRUB, Ana Martínez, destacó que esta iniciativa busca romper con los prejuicios existentes sobre la participación femenina en la industria. “Aún existe un prejuicio dentro de la comunidad, incluso entre las mismas mujeres, de que la industria es un mundo vedado solo para hombres”, afirmó Martínez.

Pablo Panuzio, Coordinador Regional de la UTN, explicó que esta propuesta surge de un interés conjunto entre la universidad y la empresa AcerBrag, que auspicia la actividad. “El curso es un pantallazo sobre el mundo industrial, abarcando desde la organización de una empresa hasta aspectos de logística, higiene y seguridad”, detalló Panuzio. Además, se incluirán clases virtuales sobre políticas de género y diseño de currículum utilizando la herramienta Canva.

El curso es libre y gratuito, y se espera que no solo brinde conocimientos técnicos, sino que también fomente una cultura de inclusión y empoderamiento para mujeres y personas de diversidad de género en el sector industrial. “La idea es que este curso sea un disparador para que más mujeres se interesen en especializarse y seguir carreras universitarias en este ámbito”, concluyó Panuzio.

Para inscribirse, lo pueden hacer a través de las redes del CRUB, la Municipalidad de Bragado y de AcerBrag, donde se encuentra el formulario de inscripción. En relación al cupo de inscripción, Ana Martínez aclaró “Teníamos un cupo que es ampliamente superado sin difusión, porque arrancamos hoy (por ayer miércoles), pero está bueno este interés. Este cambio quizás de paradigma, que las mujeres pueden cada vez ocupar más lugares y también la idea, más allá de lo que decía Pablo, es articular con distintas áreas de la Municipalidad, con la Dirección de Mujeres y Diversidad. También nosotros, el CRUB pertenece a la dirección de Emanuel Aramendi que tiene Empleo y también trabajar articuladamente con distintas áreas municipales”.

UNA EMPRESA EN CRISIS PERO QUE MIRA A LARGO PLAZO

Al plantearle la situación contradictoria donde AcerBrag se encuentra en crisis con reducción del personal y este curso que se dicta con una mirada de incorporar a mujeres a la industria a futuro, Panuzio respondió “Primero que el vínculo con AcerBrag es un vínculo histórico y son quienes nos permiten que este curso se pueda realizar de manera libre y gratuita para todas las personas que estén interesadas. Después creo, como alguien ajeno a la ciudad, pero vivo en la región, en Chacabuco y también he vivenciado empresas importantes han pasado por estas situaciones lamentables, estas coyunturas”.

Agregó “Creo que hay que pensar esta actividad por fuera de la coyuntura, hay que pensarla con instalar una cultura de la mujer dentro de la industria, de contemplarlo como una posibilidad de inserción laboral, no solamente dentro de AceBrag, sino ustedes cuentan con importantes industrias de distinto tipo y también en la región. No es un curso que implica ingresar a trabajar automáticamente en ni ninguna empresa, pero sí es por lo menos un primer eh bagaje este formativo. Desde nuestro punto de vista, nos sentiríamos mucho más realizados si además eso lleva a que esas personas se interesen en continuar una formación y por supuesto que si en algún momento eso se traduce en ingresar al mundo laboral estaría cumplido 100% el objetivo”.

LA UNIVERSIDAD PUBLICA FRENTE AL AJUSTE

Consultado por la situación de la UTN, frente a la cuestión presupuestaria no saldada por el gobierno de Javier Milei, Pablo Panuzio respondió “Nuestro decano, es el presidente de la Facultad Regional San Nicolás, el ingeniero Aroldo Beta, a su vez es Vicerrector de la UTN, por lo tanto, tengo la información de manera bastante directa. La semana pasada me manda un mensaje, me dice ‘Está complicadísimo el tema, estoy acá con el rector está complicadísimo’. Ha habido recortes en lo operativo, te puedo decir cuestiones mínimas como por ejemplo un programa dentro de la facultad de ahorro de energía, como en la casa, decir apaguen las luces, hasta la cuestión salarial, que se ha quedado totalmente retrasada con respecto a lo inflacionario. Estamos perdiendo desde diciembre a esta parte, un 30% del poder adquisitivo fácil”.

Agregó “Creo que la universidad pública, es algo que nos representa a nivel nación. Ha pasado hemos La Noche los Bastones Largos, ha pasado la Dictadura Militar, ha pasado el menemismo, han pasado gobiernos que intentaron cercenar algo que creo que nos mantiene en pie justamente como es el desarrollo académico y científico. La experiencia de abril pasado, en defensa de la universidad pública, creo que fue una muestra de que la comunidad está atenta a eso y eso trasciende felizmente a todos los partidos políticos”.

Finalmente, Panuzio manifestó “Tengo un optimismo de que esto no empeore por lo menos. Que volvamos a darle importancia al desarrollo académico porque esto se traduce en inserción laboral de nuestros jóvenes. Poder contar con carreras universitarias ya no solo en los centros grandes urbanos, sino también en ciudades del interior universitario, es valiosísimo. Le cambia la vida a pibes y pibas que de otra manera no tendrían la posibilidad de estudiar una carrera Universitaria. Apostar a eso, que los municipios también apuesten a eso, es un poco la experiencia que uno ve como Coordinador Regional y de trabajar con distintos los municipios, de alguna manera nos mantiene en pie y ojalá que esto mejore”.