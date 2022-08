Juan José Bahillo: “Esperamos estar a la altura de la complejidad de estos tiempos”

El flamante secretario de Agricultura de la Nación dijo que la designación de Sergio Massa en Economía “es un acierto” del Presidente.

En diálogo con Informa Provincia dijo que vive “con muy buenas expectativas” el nombramiento de Sergio Massa, a quien describió como “un hombre con enorme capacidad de trabajo, de diálogo y de construir equipos de trabajo”.

En ese marco, señaló que “esperamos estar a la altura de la complejidad de estos tiempos, no sólo en la Argentina sino también en el mundo”.

Consultado sobre si va a haber un dólar agrario, afirmó: “Esas decisiones no me corresponde tomarlas ni anunciarlas a mí”.