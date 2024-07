Juegos Bonaerenses: Bragado Club y CEF 59 Destacan en la Etapa Regional

La etapa regional de los Juegos Bonaerenses trajo consigo una serie de emocionantes encuentros para los equipos de rugby y futsal de Bragado. Aunque no todos los resultados fueron favorables, los jóvenes atletas demostraron un gran esfuerzo y dedicación.

El miércoles 3 de julio, el equipo de rugby seven sub 16 de Bragado Club se enfrentó en la semifinal contra el equipo local de Chacabuco. A pesar de su esfuerzo, no lograron avanzar a la final, cayendo ante un fuerte oponente. La experiencia adquirida en esta competencia regional será valiosa para el desarrollo futuro del equipo.

El jueves 4 de julio, fue el turno del futsal libre sub 15. El equipo del CEF 59 disputó una intensa semifinal contra Chacabuco. En un partido reñido, los jóvenes de Bragado mantuvieron el marcador ajustado, pero a falta de dos minutos para el final, Chacabuco logró anotar el gol decisivo, ganando el encuentro 2 a 1. A pesar de la derrota, el equipo demostró gran habilidad y espíritu competitivo.

Por otro lado, el equipo femenino sub 15 de Bragado Club tuvo una destacada actuación en su categoría. En su primer partido, lograron una convincente victoria sobre Carlos Casares. Posteriormente, en la semifinal, se impusieron a Pehuajó en una emocionante tanda de penales. La final contra Chacabuco fue un duelo intenso, que terminó con una derrota ajustada por 4-3. Las jugadoras mostraron un desempeño sobresaliente, y sus esfuerzos fueron reconocidos por todos los presentes.