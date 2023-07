La argentina Martina Capurro es la campeona del W25 Bragado

Derrotó a la compatriota Solana Sierra 6/4 y 6/1. Cerró una semana histórica para Bragado Club y el deporte local.

La lógica volvió a primar en la final del W25 Bragado y Martina Capurro (1) derrotó sin atenuantes a Solana Sierra (2) por 6/4 y 6/1. Se cerró una gran semana para el tenis femenino que de la mano de la Asociación (AAT) viene construyendo en el país estas oportunidades para que las jugadoras puedan sumar sus primeros puntos WTA. Para el Club fue una semana histórica que quedará guardada hasta una próxima vez, con una gran organización y el acompañamiento del público a lo largo de toda la semana.

El encuentro final fue parejo en el inicio y Sierra tuvo sus chances. Logró ponerse 3/2 luego de un quiebre y con el saque, pero Capurro recuperó rápidamente el break. Luego, la propia Capurro tomó su chance y logró quebrar en el 5/4 y saque para Sierra. Esa pérdida, además del cierre del primer set, significó una tendencia que ya no cambiaría: el dominio de Capurro en el juego y en el marcador. En el segundo Sierra no logró volver al partido y la preclasificada número uno no le dio chance.

Capurro cerró una gran semana, con un juego que fue siempre predominante, a excepción de algunos momentos en la semifinal y en el inicio del primer set de este domingo. El resto de las jugadoras tienen la semana entrante una revancha en el W25 Junín, una segunda semana de competencia para seguir sumando puntos para el ranking. Ambos torneos forman parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis.