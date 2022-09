Durante el domingo y el día de ayer, el Rotary Club Bragado recibió la visita de la Gobernadora de Rotary Noemí Sosa, quien estuvo en nuestra ciudad junto a su asistente y secretaria Analía Ferrari. Precisamente en el día de ayer, los rotarios de nuestra ciudad ofrecieron una conferencia de prensa para presentar a la autoridad que los visita.

La Gobernadora de Rotary Noemí Sosa visitó Bragado

Rubén Benítez, presidente de Rotary Bragado se refirió a la visita expresando “Es un honor y un placer recibir la visita anual de nuestra gobernadora… Es una felicidad toda la jornada de trabajo que hemos tenido hoy con Noemí. Hemos recorrido el Centro Cultural Florencio Constantino, donde quedó admirada por su historia. Además, muy cálidamente la recibió el Intendente Municipal, con quien tuvo una charla muy amena”.

Rubén explicó que la visita sirvió para desarrollar una jornada de capacitación de pautas de trabajo y posteriormente a las 20:00hs. se realizará una cena de camaradería, donde se encuentra programada la entrega del reconocimiento Pauls Harris a Francisco Crivelli, al mismo tiempo que ingresa al club Leticia Aristi. “Es de plena felicidad para nosotros que coincidan estos reconocimientos y la visita de la gobernadora2, manifestó el presidente de Rotary Bragado.

PALABRAS DE LA GOBERNADORA DEL DISTRITO

La Gobernadora de Rotary Noemí Sosa, comentó que, si bien la visita de camaradería inició el domingo, hoy se realizó una jornada de trabajo, visitando y evaluado los proyectos. “Es un club pujante, grande, con una semilla muy importante que e Interact. La visita es obligatoria a todos los clubes, pero para mí es un placer venir a verlos. Observamos que tenemos una página que no refleja sus verdaderas actividades, trabajan muchísimos más”, expresó.

Explicó que Jennifer Jones, es la primera presidenta mujer de Rotary International y que su mandato es “hagamos correr la voz”. “Eso quiere decir que todos se enteren lo que los rotarios hacen. El rotario es una persona especial que dedica gran parte de su vida a resolver problemas de otras personas y beneficiar a su comunidad. Esa es mi función hoy y venir a ponerla en práctica”, aseguró Noemí.

El lema de trabajo para este año es “Imagina Rotary” y sobre este Noemí comentó “…nuestra presidenta nos pide que imaginemos el mejor Rotary que queremos tener, el mejor club rotario, la mejor comunidad y el mejor mundo, pero trabajando para hacerlo realidad”. Explicó que la incorporación de las mujeres a la institución se dio a partir del año 1989, por imposición de la Corte de los Estados Unidos, ante el reclamo de mujeres.

“Jennifer no es solo la primera mujer en ser presidenta, marca esto del cambio de paradigma, dándonos la posibilidad que los gobernadores no estemos uniformados. Todos los gobernadores tenemos un saco y ella nos dio colores para elegirlo. Nosotros pertenecemos a la zona 23B, que son 7 países (Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay), solo somos tres mujeres gobernadoras y las tres elegimos este color (morado), mientras que los hombres no se decidieron por ninguno, eligiendo un cuarto que es el azul marino”, expresó.

Finalmente Noemí comentó “A Rotary lo transformó en algo mucho más cálido, menos formal, ese es el cambio”.