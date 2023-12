La Libertad Avanza: Propuestas de Ajuste en Gastos Políticos para Enfrentar el Año Difícil en Bragado.

El bloque La Libertad Avanza, en el Concejo Deliberante de Bragado, propone medidas de recorte en gastos políticos como respuesta a un año económico difícil. Dialogamos con Daniela Monzón, quien detalla los proyectos presentados y aborda el contexto de las medidas que afectan al municipio.

En un esfuerzo por hacer frente a un complicado escenario económico, el bloque La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bragado ha presentado propuestas de recorte en gastos políticos. En una entrevista exclusiva con Daniela Monzón, se abordaron los detalles de los proyectos legislativos y el actual contexto de medidas que afectan al municipio.

Uno de los proyectos presentados, que generó controversia en la última sesión preparatoria de asunción de autoridades, propone la eliminación del cargo de Secretario Legislativo del cuerpo. Daniela Monzón, integrante de La Libertad Avanza, explicó que esta medida busca ajustar el número de empleados políticos del Concejo, destacando que estos cargos se renuevan según los resultados electorales. Monzón argumentó que la eliminación de la Secretaría Legislativa, ocupada por dos personas con sueldos de director, sería una forma efectiva de reducir gastos.

Durante la sesión preparatoria, el proyecto fue rechazado para su tratamiento inmediato, solicitándose su ingreso a comisión. Monzón expresó su descontento con la decisión y cuestionó la percepción del presidente del cuerpo, Daniel Allianiello, sobre la magnitud del gasto. «Ahorrar el sueldo de un director es clave», afirmó Monzón, subrayando la necesidad de tomar medidas para garantizar un uso eficiente de los recursos municipales.

En otro frente, La Libertad Avanza presentó un proyecto para el congelamiento de sueldos de funcionarios y concejales. Monzón recordó un proyecto similar presentado en 2019, durante un contexto económico difícil, y destacó la importancia de ajustar los salarios ante una inflación del 158%. «Imagínate si no nos tenemos que congelar los sueldos», expresó Monzón, subrayando la necesidad de adecuar los ingresos al contexto inflacionario.

En relación al presupuesto municipal, Monzón anticipó un año difícil en materia de ingresos para Bragado y señaló que aún no están definidos. Destacó la incertidumbre sobre el pago de tasas municipales, ya que algunas personas podrían optar por no pagar servicios no cortables. Ante este panorama, La Libertad Avanza propone medidas de austeridad y la revisión de gastos.

En términos de obras públicas, Monzón informó que, según la línea política de La Libertad Avanza, no se esperan grandes proyectos este año. En cambio, se buscará fomentar obras privadas y se apostará por un presupuesto más reducido, teniendo en cuenta la ausencia de fondos afectados. «Nosotros tenemos que darle una mano a Barenghi en lo local, gastando menos, sobre todo los funcionarios y la clase política», afirmó Monzón, destacando la necesidad de generar fondos para inversiones locales.

Frente a la aplicación de medidas drásticas, Monzón reconoció que pueden generar malestar en la comunidad, pero destacó la importancia de explicar la situación y aceptar las críticas con paciencia. En medio de un contexto desafiante, La Libertad Avanza busca equilibrar las cuentas y garantizar la estabilidad económica del municipio.