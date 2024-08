La renuncia del Jefe Distrital no reemplaza la falta de perspectiva de género en el ejecutivo municipal

Comunicado del ARI: «Tras la denuncia por parte de una inspectora por violencia de género contra el Inspector Jefe Distrital Juan Berlese, el Ejecutivo municipal sólo ha aportado silencio y ausencia en una clara revictimización de la denunciante».

En efecto pese a que la misma solicitó ayuda a la Directora de género, como ésta misma lo reconoció en el noticiero local, nunca pudo concretar un encuentro con la víctima.

Por su parte el Sr. Intendente tampoo halló tiempo para recibir al sindicato, que habría pedido la reunión por nota, según lo expresó públicamente su Secretaria.

El colmo llegó cuando ya con los hechos consumados (la denuncia fue en el mes de junio) el 11 de julio el Municipio reabrió la Mesa Local intersectorial de género, integrándola el mismo denunciado Berlese.

Es de destacar la actitud de los concejales del pro, unidos por Bragado y Unión Cívica Radical que inmediatamente realizaron un pedido de informes y que luego en la totalidad del espectro partidario formaron una comisión específica frente al caso.

Lo cierto es que la falta de perspectiva de género de ésta gestión era visible ya que hasta la fecha no se hicieron los cursos de la Ley Micaela (obligatorios por ordenanza), no se había puesto en marcha nuevamente la mesa intersectorial, por lo que su ausencia frente al caso concreto prácticamente cómplice no debería sorprender.

La renuncia del Jefe Distrital no resuelve esta falencia.

Por el contrario deberá replantearse el accionar de todo el Ejecutivo, mostrando con actitudes concretas la voluntad de producir el cambio y en el futuro tratar con la misma vara a propios y ajenos