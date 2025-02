La UCR promueve “Asistente Digital” para las personas mayores en trámites ante la administración municipal

La UCR promueve, a través una iniciativa suscripta por sus representantes en el Concejo Deliberante: Lilián Labaqui y Carina Stoppini, la creación del “Asistente Digital” para las personas mayores a efectos de las tramitaciones en el ámbito de la administración municipal, de acuerdo a lo que sostiene un proyecto de Ordenanza en ese sentido, a la vez que – por una resolución también puesta a consideración – se hace idéntica solicitud al Jefe de Gabinete de la Nación y al Gobernador de la Provincia, como máximos encargados de las respectivas administraciones, para su instauración en las oficinas de esos ámbitos asentadas en nuestro distrito.

Los talleres destinados a ese colectivo llevados a cabo por el Comité de la UCR a lo largo del año anterior y que continuarán en el presente, fueron el medio que detectó la necesidad de dar una respuesta institucional al mismo puesto que “el aumento de la digitalización de los servicios públicos ha generado una barrera que limita su autonomía y su acceso a los derechos básicos estando complicados por el uso de la tecnología como computadoras, tablets o celulares”, afirmó María Mercedes Pecorelli, quien tuvo a su cargo el Taller de Uso de Aplicaciones Móviles.

“Ellos luchan por adaptarse a los trámites ‘online’ no contando, muchas veces, con hijos, parientes o personas cercanas para ayudarlos o explicarles cómo utilizar tales herramientas delegando o no realizando la tramitación afectándose directamente su independencia y esto hace pertinente que el Estado, en sus tres niveles, en las oficinas públicas, de empresas prestatarias de servicios públicos y otros como entidades de la banca pública, se cuente con un trato cercano, personal y de proximidad con el usuario con estas características etarias” , abundó Laura Tauzy, ex directora Municipal de Personas Mayores, por su parte.

El Proyecto de Ordenanza de Labaqui y Stoppini establece que “el Departamento Ejecutivo – a través del funcionario responsable de cada repartición – y el Presidente del Concejo Deliberante, cada cual en su ámbito, dispondrán la adecuada capacitación de un agente (de planta) para la asistencia del colectivo” a fin de acompañar en la realización de “trámites digitales con el objetivo de propender a la mayor autonomía de las personas mayores reduciendo su dependencia de terceros, el acceso equitativo sin barreras tecnológicas y la atención personalizada para resolver dudas y realizar gestiones”.

