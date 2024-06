La UOM en pie de lucha: Siguen los reclamos frente a AcerBrag

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Bragado realiza protestas frente a AcerBrag por la falta de actualización salarial y el descuento del 22% en los sueldos de 100 trabajadores, sin descartar futuras medidas de fuerza.

El conflicto por las paritarias no resueltas de los trabajadores metalúrgicos de AcerBrag se intensifica, con protestas que continúan frente a la empresa. Rubén Senga, representante de la UOM en Bragado, brindó detalles sobre la situación que afecta a cientos de empleados.

Desde el lunes, la UOM se encuentra en la puerta de AcerBrag realizando asambleas junto al cuerpo de delegados y la comisión directiva. “Tratamos de torcer la decisión que tomó la fábrica, que creemos que no era la manera de realizarla, menos tocándole el bolsillo a la gente en un momento tan crucial como este”, afirmó Senga.

El representante de la UOM recordó que las paritarias están abiertas desde noviembre, lo que significa que los trabajadores no han recibido aumentos en siete meses. Además, AcerBrag aplicó un descuento del 22% en los salarios de 100 empleados. “Por eso estamos acá, en una medida de protesta. No estamos bloqueando ninguna entrada, la fábrica está trabajando normal. Nuestra presencia es para dialogar con los trabajadores y hacerles saber que, si no hay avances en la negociación, tomaremos medidas más drásticas”, explicó Senga.

La decisión de visibilizar el conflicto se debe a la preocupación de que el descuento salarial pueda extenderse a más trabajadores. “Creemos que 100 fueron los primeros, pero que van por todos. Queremos visibilizar la protesta y hablar con los trabajadores para decidir las medidas a tomar”, señaló.

El descuento del 22% corresponde a un beneficio histórico que, según Senga, no debería eliminarse. “Hace 36 años que no se toca ese beneficio. Queremos que se le devuelva ese 22% a todos los trabajadores afectados”, enfatizó.

Sobre la situación financiera de AcerBrag, Senga indicó que la empresa no ha transparentado sus números con los trabajadores ni con el ministerio. “Pedimos al ministerio que, si hay una crisis, la hagan pública para poder discutir en otros términos. No creemos que estemos en crisis, ya que los camiones siguen entrando y saliendo”, aseguró.

La UOM ha presentado varias solicitudes al Ministerio de Trabajo y espera una resolución. Senga informó que un representante de la empresa tiene previsto reunirse con ellos próximamente. “Esperemos que la reunión sea satisfactoria, sino seguiremos aquí el tiempo que sea necesario”, declaró.

El conflicto en AcerBrag no es un caso aislado, sino parte de una situación que afecta a varias plantas metalúrgicas en el país. “Nosotros nos pusimos de acuerdo en una asamblea para estar presentes y dialogar con todos los trabajadores. Queríamos hacer asambleas dentro de la fábrica, pero la empresa no accedió. Por eso, las hacemos afuera”, concluyó Senga.