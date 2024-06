Labaqui: “Hacen mérito para que las cosas vayan mal cuando deberían abocarse sólo al potencial de desarrollo del distrito”

Presentará la ordenanza de ética en el ejercicio de la función pública municipal

“Empezaron con la exención del pago de estacionamiento medido a sus funcionarios a días de asumir. Desaparecieron la obra de un artista, dijeron que tenían su acuerdo y él los desmintió. Están empeñados en que un privado intervenga el Constantino, sin que conozcamos factibilidad técnica ni proceso de concesión. Disponen del Fondo Educativo pero no hay plan de obras y los estudiantes terciarios de los Cuarteles siguen sin transporte. Hay sospechas con los seguros. Errores en la inscripción de los Juegos Bonaerenses y designan una funcionaria que no está en el presupuesto”, síntesis de las declaraciones de la edil de la UCR .

La vicepresidente 1ª del Concejo Deliberante, la concejal radical Lilián Labaqui, se refirió a temas que, en estos días, han sido motivo de polémica como de atención en el ámbito local y alcanzan a decisiones adoptadas por la Administración Municipal, algunas tratadas en el Concejo Deliberante.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Así, Labaqui antes de hacer alusión a la cuestión desatada respecto del plástico Milo Lockkett y el mural que había pintado, en el espacio edilicio del Centro Cultural “Florencio Constantino” con vecinos de la comunidad, particularmente niños, afirmó que “todas estas cuestiones entre eficiencia, eficacia y observación de las normas” por parte de la Administración comenzó cuando “empezaron con la exención del pago de estacionamiento medido (hoy suspendido) a sus funcionarios a días de asumir “ habiéndose tratado una solicitud de informes en la última sesión del Departamento Deliberativo porque “hay cuestiones que semejan a falta de claridad: un funcionario, de la máxima jerarquía, tenía domicilio en Alsina 178, o sea el del Palacio Municipal”.

MILO LOCKETT, EL USO DEL CONSTANTINO Y LA INTERVENCIÓN DE UN PRIVADO EN EL CENTRO CULTURAL

Volviendo a lo ocurrido días pasados afirmó que “desaparecieron la obra de un artista, dijeron que tenían su acuerdo y él los desmintió públicamente”, refiriéndose al artista plástico Milo Lockett afirmando que “aunque busquen justificación, la mentira choca con la ética en la función pública y, aunque no haya ni ley ni ordenanza en la materia, hace a la buena conducta, a las buenas costumbres y a la buena gente no falsear”, adelantando que presentará, próximamente, una propuesta de Ordenanza Municipal de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el Partido de Bragado , “ante la tardanza de la Legislatura de la Provincia en sancionar el proyecto de ley que alcance a sus Poderes Públicos y a las 135 Municipalidades, y que le remitiera el Poder Ejecutivo”. Asimismo, sobre el Centro Cultural prosiguió señalando que “están empeñados en que un privado intervenga el Constantino, sin que conozcamos factibilidad técnica ni proceso de concesión”, dando cuenta de que se halla presentada una solicitud de informes sobre el tema y, porque “esto debe ser propuesta y control , control y propuesta”, también un proyecto de Ordenanza sobre “Reglamento General de Uso ” de ese espacio público patrimonial de los bragadenses.

SEGUROS CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD

Continuó diciendo la edil de la UCR que “al día de hoy existe una alerta sobre la protección de los bienes municipales” aseverando que: “hay sospechas en los seguros del patrimonio municipal que contrata el Departamento Ejecutivo, y su manejo” indicando que “en la Constitución de la Provincia y en la Ley Orgánica de las Municipalidades existen mecanismos y remedios para requerir toda la información, escrita u oral , y la Intendencia debe proporcionarla para contrastarla con la que nosotros poseemos y nos llama a la preocupación, y así alejar cualquier duda o desconfianza”.

LOS JUEGOS BONAERENSES

“Hoy vemos que ni una actividad tan arraigada y querida, que ya era tradición en todo nuestro distrito, se libra de un manejo prepotente que no acepta ni sugerencias ni propuestas ni lo que enseña la experiencia”, lo que definió como “errores en la inscripción de los Juegos Bonaerenses”. En este aspecto agregó que, “desde el primer día le sugerimos al nuevo Gobierno Municipal que designara un responsable del área de Deportes, sin embargo buscó excusas presupuestarias y de diferencia con administraciones anteriores para no acceder y fue sólo por el reclamo de los Profesores de Educación Física que se efectivizó el llamado, pero con carácter ‘pasajero’ y esto que ocurrió no son meros y simples yerros solamente sino la evidencia de un ausencia total de gestión en un área que debe ser una política social de Estado” indicando que “nosotros le hemos propuesto herramientas para que la lleve adelante”, aludiendo a su Proyecto de Ordenanza sobre “ Régimen Integral del Deporte y la Recreación en el Partido de Bragado ”.

FONDO EDUCATIVO

Remontándose a meses atrás – cuando el oficialismo y aliados rechazaron un proyecto de Ordenanza de su autoría asignando partidas, proveniente de las de uso exclusivo de las que disponen los Intendentes Municipales por el Fondo Educativo, destinadas a solventar el transporte de alumnos del Nivel Terciario domiciliados en las localidades interiores del Partido de Bragado que cursan estudios en la Escuela Normal – aludió a la cuestión de la infraestructura escolar y la aplicación de esa masa coparticipable que remite el Estado Nacional a las Municipalidades.

“Disponen del Fondo Educativo pero no hay plan de obras en las escuelas y los estudiantes terciarios de los Cuarteles siguen sin transporte”, aseguró

Efectivamente, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 231/24 prorrogó el artículo 7º de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo Nº 26075 y, en ese marco el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por el Decreto Nº 292/24, dispuso la distribución del mismo entre las 135 Municipalidades de su territorio tomando, como base, los coeficientes de afectación para cada distrito, determinados por la Resolución Nº 1/23 de su Dirección General de Cultura y Educación.

DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIA JERÁRQUICA

Por último, se refirió a un nombramiento efectivizado recientemente al señalar: “de paso designan una funcionaria que no está en el presupuesto 2024 – o que yo no encuentro, que puede ser – votado en el Concejo Deliberante a fines del año pasado No fijan su dependencia orgánica ni el marco de facultades atribuidas ” señalando al Decreto Nº 415 del 3 de abril pasado por el cual se designa a Jorgelina Moreno en calidad de directora general de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Bragado, con la firma del intendente titular: Sergio Barenghi y de José Luis Quarleri, secretario de Gobierno y Personal.

“O sea: no sabemos si el cargo es el valor del pago de favores políticos electorales – paridarios o, realmente, cumplirá una función dentro del organigrama del Departamento Ejecutivo en el marco de las ordenanzas especiales de las que habla el artículo 185 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que tampoco se nos han remitido para su tratamiento”, confirmó

Finalizó diciendo Labaqui que “en sólo seis meses hacen mérito para que las cosas vayan mal cuando deberían abocarse sólo al potencial de desarrollo del distrito”.