Lilian Labaqui: “Se cumplieron todas las garantías constitucionales en el fallo contra Cristina Kirchner”

Foto: Cuarto Poder Bragado

En diálogo con MAÑANAS EN ORSAI, la dirigente de la Unión Cívica Radical, Lilian Labaqui, se refirió al fallo reciente de la Corte Suprema que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo radial, sostuvo que se trata de “un acto judicial que debe acatarse” y destacó que “se cumplieron todas las instancias y garantías constitucionales previstas por la ley”.

“Este fallo no se discute, se acata. Pasó por un juez de instrucción, un tribunal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, con intervención de defensores y fiscales en cada instancia”, afirmó.

Consultada sobre las críticas de algunos juristas al proceso, reconoció no ser experta en derecho, pero opinó como ciudadana: “Creo en la Justicia porque es la base del Estado de derecho. Si no confiamos en eso, no hay república posible”.

También se expresó sobre la sensación de «doble vara» que muchos ciudadanos perciben en el accionar judicial: “Esa impresión puede existir, pero debemos seguir confiando en que la Justicia actúe con independencia, sin importar quién esté acusado”.

Por otro lado, Labaqui se refirió a una preocupación de orden local: la contratación de la aseguradora Levelar por parte del Municipio. Señaló que dicha empresa está vinculada a Martínez Sosa, pareja de una funcionaria del entorno de Alberto Fernández, lo cual genera dudas sobre la transparencia del proceso.

“Solicité información sobre las pólizas y los antecedentes de la empresa, pero no obtuve respuestas. Me preocupa que se haya cambiado al broker local que trabajaba con gestiones de distintos signos políticos, sin mayores explicaciones”, concluyó.