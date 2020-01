Los concejales del bloque Justicialista-Movimiento Evita, Daniel Disanti y Fernando Maidana, procedieron a visitar a la señora Mónica Luchelli y Daniela Devia quienes llevan adelante lo que es Mascoteros Bragado. El objetivo de la visita, fue colaborar con dos bolsas de 20 kg de alimentos para los animales que Mónica tiene a su cuidado en casas de tránsito. Esta ayuda, será mensualmente durante el año 2020 y en esta ocasión los ediles hicieron una donación en dinero, para Mónica y Daniela puedan solventar los gastos de las atenciones que demandan los animales.

El doctor Fernando Maidana explicó que «nosotros nos pusimos en contacto con Mascoteros de Bragado, para poder hacer entrega de dos bolsas de alimentos de 20 kg cada además de donar un dinero para el gasto que ellas tienen en el tema de las veterinarias. Indicó que esto nació de una iniciativa en el marco de una charla con Daniel con el tema de las pirotecnias y lo mal que le hacen a los animales y decíamos que sería muy bueno que en lugar de gastar dinero en pirotecnias poder colaborar con bolsas de alimentos aunque sea de 1 kg y poder ayudar a todas las personas que se dedican al cuidado de los animales y por este motivo decidimos con Daniel realizar esta ayuda.

El concejal Daniel Disanti, entre otros conceptos expresó que esta actividad es una de las tantas previstas desde el bloque de concejales Justicialista-Movimiento Evita. «Creo que es un buen momento para tratar de colaborar y arrancar con este tipo de actividades y esta ayuda no es solo por este mes, sino que mensualmente durante el 2020 vamos a estar colaborando desde nuestro lugar en todo lo que podamos. «Hay muchas necesidades en la ciudad y este es uno de los sectores, porque hay muchos animales sueltos y esta gente no cobran absolutamente nada, son voluntarias…».

LOS CONCEPTOS DE MONICA LUCHELLI

Mónica Luchelli, indicó que «somos muchas las personas que estamos en el grupo, son 8 mil las personas asociadas a nuestra agrupación, hacemos la tarea de rescate cuando nos avisan, transitamos animales en casas de familia porque no tenemos otro lugar, pagamos las veterinarias con la ayuda de la gente, porque no tenemos otra ayuda y generamos adopciones.

Agradeció el gesto de Maidana y Disanti, sinceramente 40 kg de alimento por mes es muy importante y cuando es de muy buena marca. Indicó que se ocupan de los perros callejeros y de muchas cosas en general que tienen que ver con los perros.

Daniela Devia, pidió a los vecinos de Bragado «que se involucren un poco más, necesitamos más casas de tránsito, que se involucren en el tema de la castración, esterilización, tanto a machos como a hembras y lo mismo con los gatos que son los que más se pierden.

Daniel Disanti, destacó el tema de la guardería, en este caso a cargo de Daniela Devia en el Barrio La Unión en calle O´Brien 322 y con celular número 2342-505447, destinado a aquellas personas que por determinada circunstancias tiene que viajar y no tiene con dejar sus animales, puede comunicarse con Daniela.