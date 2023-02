Los Ponis de River retoman sus actividades

Tras las vacaciones, vuelven los torneos, la escuelita y las obras en la sede.

Los Ponis de River han retomado sus actividades tras un mes de receso por las vacaciones, por esa razón dialogamos con Walter “Mono” Vivas, presidente de la institución, para interiorizarnos sobre los proyectos que el club se encuentra iniciando para este 2023.

Walter nos contó que durante enero se descansó y que en febrero se retomaron las actividades donde entre otras desarrollaron un torneo de futbol junto al C.A.S. “Hicimos un torneo muy lindo como hacemos siempre en conjunto con el Club Argentino de Servicio. Me pareció bárbaro cuando me pidieron las chicas para hacer el ese evento y recaudar fondos para juntar útiles escolares. Salió muy lindo y lo hicimos los días miércoles y jueves” expresó Vivas.

El responsable de Los Ponis también nos informó que se encontraban organizando el inicio del torneo de Veterano como desarrollan todos los años y que dio inicio anoche, el cual contará con la participación de más de diez equipos y que se estará jugando los días martes y jueves.

TRABAJOS EN LA SEDE

Vivas nos informó sobre los trabajos de infraestructura que se están desarrollando en la sede de la institución. Al respecto explicó que tras la Fiesta del Caballo, la institución pudo adquirir las cabreadas, chapas y perfiles que son los materiales más costosos destinados al techo del salón que se está construyendo. “Hace dos o tres días pusimos las cabreadas y en estos días vamos a empezar a poner el techo que es lo último que está faltando. Mientras esperábamos esa parte de la obra fuimos adelantando con un montón de tareas, como los revoques, o las aberturas y un montón de otras cosas”, dijo el Mono Vivas.

LA ESCUELITA

Los Ponis están esperando que las temperaturas bajen un poco antes de retomar con la escuelita de Fútbol “Mi Primer Gol”, la cual está a cargo de “Maquinita” Palavecino. Al respecto Walter informó que en el cartel de la institución se encuentran el teléfono de “Maquinita” y el suyo para las inscripciones a la escuelita de este año y expresó “Tenemos un montón de chicos anotados. Otros clubes han seguido trabajando, pero nos pareció que por la razón del calor, era mejor lo que se ha hecho, parar, descansar un poco y arrancar a partir de marzo con todas las ganas, como lo hacemos todos los años”

La escuelita ya hace cinco años que se viene desempeñando de la mano de Palavecino y Viva comunicó que “Tenemos ganas de empezar a hacer algo de fútbol femenino también, con chicas de corta edad. Así que vamos a ir agregándole más cosas y a futuro para el año que viene, ir haciendo las categorías de inferiores que la Liga, lógicamente, nos va exigiendo a todos los clubes que estamos participando en distintas categorías”.

LA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE ASCENSO DE LA LIGA

Entre los proyectos que el club está evaluando para este año se encuentra la organización de un Torneo de Fútbol Categoría Libre, como así también trabajan en la preparación para su participación en el campeonato de Ascenso a Primera División. “Vamos a estar presente nuevamente” aseguró Vivas al tiempo que aclaró “Cosas vamos a estar haciendo a lo largo de este año y mientras tanto seguiremos viendo que se puede ir haciendo para seguir generando dinero para que esta obra siga avanzando”.

Sobre las expectativas puestas en este año para su participación y la Liga, Walter dijo: “Ha habido cambio de presidente (en La Liga Bragadense de Futbol), yo creo que algunas cosas se van a modificar. Es lógico, gente nueva, gente que tiene ganas de seguir trabajando por nuestra liga que no es fácil. Yo siempre digo hay mucha cantidad de clubes y a veces para ponernos de acuerdo todo no es fácil. Los tenemos que ayudar en todo”.

Agregó: “Entre todos los clubes tenemos que decidir los que es el fútbol de Bragado que tiene mucha riqueza y tenemos la prueba en que hay muchos chicos que han llegado a primera división, que lo están haciendo en Junín y en muchos otros lados. Así que hay buen semillero para seguir trabajando”, aseguró.

PROXIMOS EVENTOS Y LA SITUACION DE LA FILIAL DE RIVER

Finalmente Vivas informó que en estos días se encuentran preparando un evento del que darán más detalles más adelante. “Tenemos algo que no lo queremos tirar todavía al aire, pero va a haber una primicia linda que va a ser una cena, quizás con un jugador de capital, pero hasta que no tengamos confirmada la fecha y esas cosas, no lo queremos decir”, comentó.

Fue entonces cuando Vivas manifestó “Vamos a hacer muchas cosas más para el riverplatense. Estos días he escuchado que lamentablemente lo que era la filial, no sé qué pasó, pero es como que no está más. En su momento nosotros, como organizadores que éramos antes que tenemos ese proyecto tan lindo después de 30 años, lo cedimos a la juventud y no ha funcionado, no sé por qué motivo. Creo que haremos cosas nuevas, para que esto siga siendo para el rioplatense y que tenga un lugar para ver los partidos cuando esté terminado este salón y muchas cosas más”.

Agregó: “Debemos ayudar al riverplatense y no riverplatense. Yo siempre dije acá, en ciudades chicas nos tenemos que ayudar entre todos. El salón siempre va a estar disponible para aquel que le haga falta y llega un acuerdo para que lo usen a quien realmente le haga falta”.