Mercado en tu Barrio y el caso de las emprendedoras Ana y Marcela

Ana cautiva a los bragadenses con las fragancias de sus velas de soja, mientras Marcela captura la atención de los paladares con sus decoraciones de chocolate. Ambas encontraron su oportunidad en las ferias para emprendedores.

Son muchas las personas que encuentran en las ferias las oportunidades de poder desarrollar su emprendimiento personal. Por eso Mercado en tu Barrio es una de esas ferias que abre oportunidades a muchos bragadenses y por esa razón nos acercamos hasta sus puestos para dialogar con dos de sus feriantes, Ana y Marcela.

CHOCOLATES MARCEL

Marcela de Chocolate Marcel, se destaca por sus trabajos en chocolates y decoraciones. Actualmente está trabajando más con chocolate real, cobertura al 60%. Realiza trabajos para cumpleaños y eventos especiales Sobre el trabajo con chocolate, Marcela explicó “Hay que aprender porque tiene muchos secretos como para poder hacer algo lindo y presentable, por ejemplo, para ahora que vienen las fiestas de fin de año”. En este sentido explicó que se encuentran preparando trabajos de Papa Noel, el pesebre completo en chocolate, “todas esas cosas llevan un aprendizaje para poder hacerlo correctamente y que los rellenos no caigan mal al estómago” dijo y planteó que, al momento de trabajar con chocolate, este tiene que ser bueno.

Mientras al tiempo de trabajo que demanda, Marcela respondió que depende el trabajo y nos explicó que por ejemplo los chupetines de chocolate simple son rápidos de hacer si son simples, pero cuando se realizan los de diferentes colores hay que esperar que sequen cada uno de estos y eso prolonga los tiempos. Además, hay que contemplar el relleno, para lo cual primero hay que esperar a que esté lista la base, rellenarlo y luego cerrarlo. En este sentido nos informó que una placa donde vienen cuatro chupetines de chocolate, demanda un poco mas de una hora de trabajo.

Sobre su proyecto de trabajar el pesebre, Marcela nos explicó que aún no inició con el mismo, debido a que está teniendo bastante trabajo en la realización de suvenires para 15 y cumpleaños. También ha realizado muchas rosas de chocolate para pedidos que no eran para Bragado. “Para el día de la madre hice muchísimas cosas y tuvieron muy buena aceptación, así que vamos progresando y los tiempos nos corren también”, nos comentó.

Marcela se encuentra armando su local en la ciudad de Chivilcoy, donde busca progresar. Para contactarse con Marcela lo pueden hacer por Instagram o Facebook como “Chocolates Marcel”, o por teléfono 2342-406050, o directamente acercarse hasta Mercado en tu Barrio y ver directamente sus trabajos.

VELAS DE CAMPO

Ana Merchán de “Velas de Campo”, es otra de las emprendedoras de Mercado en tu Barrio y ella se dedica a la realización de velas de cera de soja con aromas. Sobre su emprendimiento Ana nos comentaba que viene desarrollando este emprendimiento hace algunos meses. “Inicié con los envases de vidrio que era lo que más podía conseguir en la ciudad, para luego pasar a la cerámica. Hoy por hoy lo que más tengo son los envases de cerámica con diferente decoración, pero siempre con las velas de sojas y los diferentes aromas”, explicó.

Comentó también que se encuentran preparando para estas navidades, donde estarán sacando nuevos artículos, los cuales no son velas, sino panales, bolitas para perfumar, entre otros. Sobre las razones que la motivaron a iniciar no contó “Las velas siempre me gustaron de chica. Hace algunos años la madre de una amiga me enseñó hacer la vela de parafina tradicional. Es como que me había quedado pendiente y empecé para acompañar a mi compañero que es quien hace las cerámicas e ir a las ferias. No conocía la cera de soja que es distinta a la parafina y me encantó. Yo trabajaba más en relación de dependencia y era más un hobby que un trabajo. Hace un par de meses me echaron y decidí meterme de lleno con esto”.

Explicó que además de estar en Mercado en tu Barrio, también está los sábados en la Feria Franca y recorren los pueblos “feriando”. “Esto se ha convertido en mi trabajo, además de ser un hobby y lo que me encanta”, expresó con firmeza. Nos explicó que son las mujeres quienes más consumen velas, incluso hasta a las niñas, para quienes tiene aromas de chicle o uvas.

Además, nos explicó que, cualquier envase, una vez consumida la vela, pueden volver a llevárselo para rellenarlo con otra. “Eso evita el hecho de descartar materiales, se reutiliza y es más económico también”, dijo Ana. Pero además trabajan con hornitos, a los cuales se le pueden colocar las esencias tradicionales, o los “bombonsitos de cera de soja” que ella elabora acompañados con un poco de agua tibia.

Ana trabaja por encargue, ya que, si a una persona le gusta un formato de vela con una fragancia determinada, ella se encarga de elaborarla. Además, realiza souvenir para cumpleaños y eventos. Para contactarse con Ana Merchán lo pueden hacer por Instagram como @velasdecampo o por teléfono al 2342-531272.