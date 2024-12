Este domingo, en una ceremonia que comenzará a las 8 de la mañana, Amalia Coñequir será nombrada Lonko de la comunidad mapuche en una ceremonia histórica que tendrá lugar en Olascoaga. Este evento marcará un momento significativo, ya que será la primera vez que se realice una ceremonia de este tipo en este lugar, según comentó la futura líder en su visita a MAÑANAS EN ORSAI.

«Es una mezcla de sentimientos. En primer lugar, por haber sido elegida por muchas comunidades, incluida mi propia comunidad. El Lonko es elegido por varias comunidades», expresó Amalia con emoción.

El nombramiento de Coñequir no solo tiene un profundo significado cultural y espiritual, sino que también representa la continuación de un legado familiar. «Para mí, significa continuar con las obras que hizo mi padre en su momento. Tengo mucha gente que me ayuda», afirmó.

Entre las iniciativas impulsadas por su padre y que Amalia busca mantener se encuentran la construcción de importantes obras para la comunidad, como el monumento al indio en Olascoaga, la plazoleta Ceferino Namuncurá y el reloj de sol. «Son obras que hizo mi papá para el legado que hay que continuar manteniendo», destacó.

Además de preservar las tradiciones mapuches, Amalia se propone difundir la historia y las costumbres de su comunidad para que no se pierda la memoria cultural. «Elegimos difundir nuestra historia y costumbre por redes sociales o en las escuelas, para que no se pierda la memoria. Muchos chicos y personas no saben que tienen ascendencia mapuche», señaló.

La ceremonia, que en un principio estaba planeada como un encuentro íntimo, se ha convertido en un evento más amplio debido a su gran significado para la comunidad. Este nombramiento representa un paso importante en el reconocimiento y la valorización de la cultura mapuche en la región.