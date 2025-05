Nicolás Araujo, concejal de Juntos por el Cambio, criticó prioridades del Ejecutivo en la Rendición de Cuentas 2024

El concejal de Juntos por el Cambio, Nicolás Araujo, en su paso por MAÑANAS EN ORSAI brindó su análisis tras la presentación de la Rendición de Cuentas 2024 y cuestionó algunas de las prioridades del Ejecutivo local.

Araujo consideró que la construcción del Polideportivo, si bien valorada, no debería haber sido una prioridad: “Estamos lejos de pensar que el Polideportivo sea una prioridad. Mejor que esté a que no esté, pero se ejecutó un presupuesto muy grande y no hubo inversión en vivienda social ni en el Parque Industrial, un área que genera recursos propios”, expresó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del Secretario de Hacienda sobre obras de pavimentación: “Nos parece un acto demagógico que el Secretario de Hacienda salga públicamente a decir que hicieron pavimento sin que eso sirva para recaudar. Consideramos que es justo y necesario que eso se comience a hacer para lo que viene”, sostuvo.

En el plano político, Araujo también opinó sobre la baja de elecciones primarias (PASO) en la provincia y los desafíos que esto plantea: “El hecho de que no haya PASO en la provincia pone a las fuerzas políticas en una situación de mayor esfuerzo para definir de cara a las elecciones. Tenemos un buen vínculo con La Libertad Avanza y creemos que la manera de poder ganar es generando acuerdo entre fuerzas”, dijo, al tiempo que reconoció diferencias pero también coincidencias: “Se trata de espacios políticos que son distintos, pero sabemos que comparten electorado”, concluyó.