Nuevos espacios de Atención Primaria de Salud: Enfoque en IVLE, Género y Diversidad

Esta mañana, en una conferencia de prensa organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bragado, se presentó un innovador programa de consultorios descentralizados de género y diversidad. Este proyecto busca llevar servicios de salud preventivos principalmente a jóvenes y adolescentes de la ciudad.

La doctora Emma Elizalde, Secretaria de Salud, encabezó la presentación junto a la doctora Marina Romiglia, Directora de Atención Primaria de la Salud (APS), el doctor Juan Corte y la asistente social Sandra Acevedo. Elizalde elogió el trabajo del equipo de salud multidisciplinario en las localidades rurales y destacó la importancia de acercar distintos profesionales a la comunidad. “Venimos trabajando tratando de acercar a nuestra comunidad distintos profesionales,” expresó.

Elizalde informó que “Tenemos dos consultorios que funcionan solo en el Hospital y que van a trabajar en atención primaria tratándonos de acercar más a una población de jóvenes y adolescentes que nos solicitan una cuestión de género, sobre consejería de salud sexual reproductiva y no reproductiva, e interrupción del embarazo. Ya comenzaron esta semana a trabajarse desde los consultorios de los Centros de Atención Primaria.”

Los Consultorios Interdisciplinarios de Género y Diversidad, que ya están funcionando desde junio en dos de los CAPS de la ciudad, están pensados para personas mayores de 14 años. El primero de estos consultorios, orientado a la ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVLE), está compuesto por la psicóloga Luciana Del Vitto, la trabajadora social Maria Samana y el ginecólogo Leandro Martínez. Este consultorio opera en el CAPS de El Bajo los lunes de 13:00 a 14:00, miércoles de 15:30 a 16:30, y viernes de 10:00 a 11:00. Las autoridades explicaron que este consultorio se enmarca en la Atención Primaria debido a la necesidad detectada desde la sanción de la ley IVLE, funcionando complementariamente con el Hospital San Luis.

El segundo consultorio, dedicado a Diversidad y Género, funciona en el CAPS del barrio 25 de Mayo. Este equipo está compuesto por la promotora de salud Vanina Subiat, la obstetra Betina Lupomo, el Dr. Leandro Martínez y la psicóloga Lucía González. Este grupo, coordinado por González, responde a la necesidad de espacios de taller, escucha y contención para la población atendida. Este consultorio trabaja de manera integral con el consultorio de diversidad y género del Hospital, articulando con la Atención Primaria de la Salud.

El Dr. Leandro Martínez resaltó la importancia de descentralizar las actividades del hospital: “Sacar del hospital todo lo que implica cada una de estas actividades, para que todo paciente pueda acceder a la salud pública de manera rápida e integral, haciéndolo más accesible. La posibilidad también que en los CAPS, podemos hacer que la atención sea más personalizada, eso nos permite conocer mejor a cada paciente y tener más tiempo para atender la contención.”

Martínez subrayó la interdisciplinaridad del grupo: “Lo bueno de este grupo es la interdisciplinaridad, por estar constituido por varios profesionales, no solo se hace la atención médica, sino el acompañamiento y contención psicológica. Esa actividad, sea IVLE o sea Género y Diversidad, requiere ciertos cuidados, la idea es que todos puedan acceder a la atención y se sientan acompañados, no solo por el cumplimiento de la ley, sino por una cuestión humanitaria, esa es la forma en la que queremos trabajar. La ley promueve la realización del IVLE y los derechos de género, pero en el caso de IVLE es principalmente la prevención del embarazo no planeado. Quizás esa es la pata más flaca que tenemos, por eso el acento no solo se dará en la atención médica, sino en la prevención y en el acompañamiento y apoyo de cada una de las personas que necesiten de la atención de todos nosotros.”