Octubre Rosa llegó al Concejo Deliberante

Es parte de las actividades que el Frente de Mujeres del Movimiento Evita realizan en el mes de la prevención del cáncer de mama.

El jueves por la noche se realizó la séptima sesión del Honorable Concejo Deliberante y en este marco, se pudo observar sobre la banca de los concejales, carteles alusivos a la prevención del cáncer de mama.

Daniel Disanti concejal por el PJ Movimiento Evita explicó que desde el Frente de Mujeres del Movimiento Evita estarán trabajando durante el mes el “Octubre Rosa”, en el marco de la prevención del cáncer de mama. “Hay programado unas cuantas actividades y una de estas, con acuerdo de todos los concejales de ser partícipes. Los carteles no están politizados, sino que son abiertos para que todos puedan participar, apuntando a la prevención del cáncer de mama”, expresó el edil.

Por su parte, Marta Mendieta integrante del Movimiento Evita comunicó que para el día 22 de este mes, se encuentran organizando una charla a las 17:00hs. desde Casa Pueblo y a cargo de la doctora Roxana Romiti y es abierta a toda la comunidad de Bragado. “Queremos que todos tomemos conciencia sobre el cáncer de mama, que no solo ataca a un sector social, sino que los traspasa y no solo a las mujeres, también a los hombres. Es un cáncer que no respeta sexo y en realidad los hombres no saben que también pueden padecerlo.”, manifestó.

Mendieta agregó “Hay cosas que se pueden hacer desde casa como palparse para controlarse. Mediante pequeños toques para buscar algo que no es común en vos, poder hacer una consulta al médico para prevenir. El cáncer de mama, como cualquier otro cáncer se previene, pero se necesita mucha conciencia”.